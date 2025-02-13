Кенсингтонский дворец разъяснил позицию Кейт Миддлтон по поводу стиля

Кенсингтонский дворец сделал редкое заявление, разъясняющее недавний репортаж о Кейт Миддлтон. В статье в британской газете The Sunday Times, опубликованной 1 февраля, источник сообщил, что 43-летняя принцесса Уэльская будет меньше делиться информацией о своём стиле и вместо этого хочет, чтобы общественность сосредоточилась на её работе.

Кенсингтонский дворец объяснил стиль Кейт Миддлтон
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«Есть абсолютное ощущение, что это публичная работа не связана с тем, во что одета принцесса. Она хочет, чтобы внимание было сосредоточено на действительно важных вопросах, людях и причинах, на которые она обращает внимание», сказал источник изданию.

Однако, получив негативную реакцию, в Кенсингтоне прояснили ситуацию в заявлении, опубликованном People today, повторив, что цитата не была официальным заявлением самой принцессы.

«За последнюю неделю ми получили множество вопросов об истории, касающейся одежды принцессы Уэльской, и о том, как Кенсингтонский дворец делится информацией о её нарядах. Чтобы прояснить: комментарии, которые появились в статье, были от меня, а не от принцессы Уэльской. Комментарии, о которых сообщалось, не должны быть напрямую отнесены к принцессе Уэльской», сказал изданию представитель дворца.

После публикации статьи в The Sunday Times UK многие стали утверждать, что, рассказывая об образах королевской особы, можно привлечь внимание к локальным британским брендам, которые она носит, например, так мы узнали о марках Camilla Elphick и Aspinal of London. Кейт также отдаёт дань уважения принцессе Диане и королеве Елизавете, часто добавляя к аксессуарам сентиментальные украшения, унаследованные от членов королевской семьи. Хотя Кенсингтон не всегда раскрывает историю образов принцессы Уэльской, преданные поклонники делают всё возможное, чтобы самим найти информацию. Надеемся, такая тенденция сохранится!

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Кейт Миддлтон