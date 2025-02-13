Кенсингтонский дворец объяснил стиль Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец сделал редкое заявление, разъясняющее недавний репортаж о Кейт Миддлтон. В статье в британской газете The Sunday Times, опубликованной 1 февраля, источник сообщил, что 43-летняя принцесса Уэльская будет меньше делиться информацией о своём стиле и вместо этого хочет, чтобы общественность сосредоточилась на её работе.

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« Е с т ь а б с о л ю т н о е о щ у щ е н и е , ч т о э т о п у б л и ч н а я р а б о т а н е с в я з а н а с т е м , в о ч т о о д е т а п р и н ц е с с а . О н а х о ч е т , ч т о б ы в н и м а н и е б ы л о с о с р е д о т о ч е н о н а д е й с т в и т е л ь н о в а ж н ы х в о п р о с а х , л ю д я х и п р и ч и н а х , н а к о т о р ы е о н а о б р а щ а е т в н и м а н и е » , — с к а з а л и с т о ч н и к и з д а н и ю .

Однако, получив негативную реакцию, в Кенсингтоне прояснили ситуацию в заявлении, опубликованном People today, повторив, что цитата не была официальным заявлением самой принцессы.

« З а п о с л е д н ю ю н е д е л ю м и п о л у ч и л и м н о ж е с т в о в о п р о с о в о б и с т о р и и , к а с а ю щ е й с я о д е ж д ы п р и н ц е с с ы У э л ь с к о й , и о т о м , к а к К е н с и н г т о н с к и й д в о р е ц д е л и т с я и н ф о р м а ц и е й о е ё н а р я д а х . Ч т о б ы п р о я с н и т ь : к о м м е н т а р и и , к о т о р ы е п о я в и л и с ь в с т а т ь е , б ы л и о т м е н я , а н е о т п р и н ц е с с ы У э л ь с к о й . К о м м е н т а р и и , о к о т о р ы х с о о б щ а л о с ь , н е д о л ж н ы б ы т ь н а п р я м у ю о т н е с е н ы к п р и н ц е с с е У э л ь с к о й » , — с к а з а л и з д а н и ю п р е д с т а в и т е л ь д в о р ц а .

После публикации статьи в The Sunday Times UK многие стали утверждать, что, рассказывая об образах королевской особы, можно привлечь внимание к локальным британским брендам, которые она носит, например, так мы узнали о марках Camilla Elphick и Aspinal of London. Кейт также отдаёт дань уважения принцессе Диане и королеве Елизавете, часто добавляя к аксессуарам сентиментальные украшения, унаследованные от членов королевской семьи. Хотя Кенсингтон не всегда раскрывает историю образов принцессы Уэльской, преданные поклонники делают всё возможное, чтобы самим найти информацию. Надеемся, такая тенденция сохранится!