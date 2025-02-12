Тренды в макияже в 2025 году

2025 год только начался, а модницы уже вовсю тестируют новые техники макияжа. Визажист Анастасия Лещинская поделилась самыми актуальными тенденциями, которые будут популярны в этом году, а также дала ценные советы в создании идеального мейкапа.

Гипернатуральность и минимализм

Кожа без плотных покрытий, но с идеальным увлажнением и мягким свечением остается в тренде.

« К о с м е т и к а с у х о д о в ы м и к о м п о н е н т а м и , а д а п т и в н ы е т о н и р у ю щ и е с р е д с т в а и к р е м о в ы е т е к с т у р ы п о м о г а ю т с о з д а т ь э ф ф е к т „ в а ш е й к о ж и , н о л у ч ш е “ „ , — г о в о р и т в и з а ж и с т .

Металлический блеск

Хромированные тени, сияющие пигменты и металлические текстуры — все это добавляет футуризма в макияж 2025 года.

' О с о б е н н о п о п у л я р н ы с е р е б р я н ы е и б р о н з о в ы е о т т е н к и , к о т о р ы е м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь к а к н а г л а з а х , т а к и н а г у б а х “ , — с ч и т а е т в и з а ж и с т .

„Berry Lips“: ягодные губы

Если в предыдущие годы лидировали нюдовые оттенки, то теперь акцент смещается на глубокие ягодные цвета. В моде сочные оттенки малины, ежевики и вишни.

„ Г у б ы м о г у т б ы т ь к а к м а т о в ы м и , т а к и г л я н ц е в ы м и , н о г л а в н ы й т р е н д — е с т е с т в е н н а я н е б р е ж н о с т ь . Э ф ф е к т з а ц е л о в а н н ы х г у б ( b l u r r e d l i p s ) о с т а е т с я а к т у а л ь н ы м “ , — о б р а щ а е т в н и м а н и е э к с п е р т .

„Soft Grunge“: готика в нежном прочтении

Мягкий гранж — это новая интерпретация культового стиля 90-х.

„ Р а з м ы т ы е с м о к и - а й с , з а т е м н е н н ы е у г о л к и г л а з , п р и г л у ш е н н ы е б о р д о в ы е и к о р и ч н е в ы е о т т е н к и н а г у б а х — в с е э т о с о з д а е т э ф ф е к т с л е г к а н е б р е ж н о г о , н о в т о ж е в р е м я у т о н ч е н н о г о о б р а з а “ , — р а с с к а з ы в а е т в и з а ж и с т .

Обязательно попробуйте выполнить такой макияж, он украсит практически любую девушку.

Акцент на румяна

Румяна становятся главным инструментом в макияже.

„ В м о д е э ф ф е к т ' з а л и т о г о с о л н ц е м “ л и ц а : р у м я н а н а н о с я т с я н е т о л ь к о н а щ е к и , н о и н а н о с , л о б и д а ж е в и с к и » , — а к ц е н т и р у е т в н и м а н и е с п е ц и а л и с т в о б л а с т и м а к и я ж а .

Популярны персиковые, розовые и коралловые оттенки.

Как создать трендовый макияж

Тренды — это источник вдохновения, но важно понимать, что не все из них могут идеально вписаться в ваш стиль и образ жизни. Вот несколько советов, как адаптировать модные тенденции под себя, чтобы выглядеть актуально, но при этом комфортно.

Учитывайте особенности своей внешности

Не все цвета и текстуры универсальны. Например, ягодные губы могут выглядеть великолепно, но важно подобрать оттенок, который гармонирует с тоном вашей кожи.

« С в е т л о к о ж и м д е в у ш к а м п о д о й д у т х о л о д н ы е м а л и н о в ы е и р о з о в ы е о т т е н к и , а о б л а д а т е л ь н и ц а м т е п л о г о п о д т о н а — г л у б о к и е в и н н ы е и к и р п и ч н о - к р а с н ы е » , — г о в о р и т э к с п е р т .

Трендовые металлические тени можно выбрать не в серебряном, а в золотистом или бронзовом варианте, если у вас теплый подтон кожи. А вместо холодных ягодных губ можно попробовать более теплый оттенок с легким карамельным отливом.

Балансируйте акценты

Если вам нравятся смелые графичные стрелки или металлические тени, но вы не готовы к слишком яркому макияжу, попробуйте адаптированный вариант: используйте цветную подводку только на верхнем веке или добавьте легкий металлический блик во внутренний уголок глаза.

Учитывайте образ жизни

Если ваш ритм жизни не позволяет тратить много времени на сложный макияж, выберите быстрые и универсальные приемы: кремовые румяна вместо сухих, тинт для губ и щек, увлажняющий тон с эффектом естественного свечения.

Необязательно использовать модные оттенки в привычных форматах.

« Н а п р и м е р , е с л и в а м н е н р а в я т с я к р е м о в ы е т е н и , н о х о ч е т с я п о п р о б о в а т ь м е т а л л и ч е с к и й б л е с к , д о б а в ь т е н е м н о г о с у х о г о х а й л а й т е р а п о в е р х п р и в ы ч н ы х т е н е й . И л и в м е с т о г у с т о г о г л я н ц е в о г о б л е с к а в ы б е р и т е у в л а ж н я ю щ и й б а л ь з а м с л е г к и м в и н и л о в ы м э ф ф е к т о м » , — р е з ю м и р у е т с п е ц и а л и с т .

Экспериментируйте с вашим образом, пробуйте новое и следите за трендами в этом году. Тогда вы будете блистать на любом мероприятии.