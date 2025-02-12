Какие джинсы носить весной 2025 года

Джинсы этой весны: интересные силуэты и цвета — 5 советов стилиста
Джинсы — это основа любого гардероба, которая остается актуальной вне времени — недаром во всех коллекциях ведущих брендов деним можно обнаружить всегда и в любом виде. Однако с каждым сезоном меняются фасоны, посадка и способы комбинирования.
Этой весной в центре внимания — свободные силуэты, расслабленный стиль и игра с фактурами. Правильно подобранные джинсы могут стать ключевой вещью в гардеробе, создавая комфортные, стильные и современные образы. Какие джинсы будут актуальны этой весной? Как их сочетать, чтобы выглядеть свежо и элегантно? Разбираемся вместе со стилистом Машей Ведерниковой.
Ставка на свободные силуэты: джинсы с комфортной посадкой
В этом сезоне в моде расслабленные фасоны, которые сочетают в себе комфорт и стиль. Самые актуальные модели — прямые джинсы классического кроя, которые удлиняет силуэт и подходит для любого типа фигуры. Джинсы-палаццо тоже остаются актуальными — широкие брючины делают образ эффектным и легким.
«Бэгги — свободные модели с заниженной талией, вдохновленные 90-ми, очередная вариация на тему „бойфрендов“ — ничего не поделать, все успели их полюбить за невероятный комфорт. Наконец, актуальны и укороченные джинсы с объемным кроем, создающие интересный силуэт», — объясняет стилист.
А вот слишком узкие скинни уже отошли на второй план. Если хочется подчеркнуть фигуру, лучше выбрать прямые модели с легким облеганием — они выглядят более актуально.
Свободные джинсы отлично смотрятся с укороченными жакетами, объемными свитерами и приталенными топами. Главное — соблюдать баланс объемов, чтобы образ выглядел гармонично.
Длина играет роль: от укороченных до экстремально длинных
В этом сезоне можно смело экспериментировать с длиной: тут и укороченные джинсы (⅞) — они подчеркивают щиколотки и хорошо смотрятся с обувью на каблуке или кедами. Они идеально дополняются ботильонами, балетками или босоножками с тонкими ремешками.
«Джинсы с удлиненным кроем — слегка касаются пола и визуально вытягивают силуэт, добавляют образу драматизма и динамичности. Рваный край или подвернутые штанины — придают образу легкость и небрежность. Лучше сочетать их с обувью на платформе или массивными кроссовками», — советует эксперт.
Цветовая палитра: от классики до пастели
Помимо традиционного синего денима, этой весной в тренде более интересные оттенки: светлый и молочный — идеально для весеннего образа, делает его легким и свежим. Графитовый и серый — стильный вариант, который отлично комбинируется с разными цветами.
Пастельные оттенки (лавандовый, мятный, пудровый розовый) — добавляют мягкости и оригинальности. Глубокие цвета (хаки, винный, коричневый) — делают образ выразительным. Кстати, черный деним по-прежнему в моде, но весной он уступает место более легким и свежим тонам.
«Светлые джинсы хорошо смотрятся с воздушными рубашками, трикотажными топами и замшевыми аксессуарами. Цветные джинсы можно комбинировать с базовыми оттенками (белым, серым, бежевым), чтобы не перегружать образ», — напоминает стилист.
Декор и необычные детали
Потертости и винтажные эффекты — создают расслабленный стиль 90-х, это триумфальное продолжение тренда, который стартовал еще прошлым летом и в этом году обещает стать еще интереснее и «грязнее». С другой стороны, актуальны декорированные карманы, нашивки, вышивка — они делают образ интереснее. Ну, а необычные разрезы и прорези — добавляют легкости. Помните, что если джинсы сами по себе имеют интересный декор, лучше сочетать их с лаконичным верхом и минималистичными аксессуарами.
С чем носить джинсы этой весной: стильные комбинации
Если коротко: с чем угодно, в чем вам удобно. С укороченным жакетом — это элегантный вариант, который подчеркнет талию. С оверсайз-свитером — для расслабленного, но стильного образа. С рубашкой оверсайз и топом — универсальный выбор для офиса и прогулки. С кожаным или джинсовым пиджаком получится стильный образ с нотками 90-х, а с базовым белым или цветным лонгсливом — легкий и простой повседневный аутфит.