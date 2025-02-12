Какие джинсы носить весной 2025 года

Джинсы — это основа любого гардероба, которая остается актуальной вне времени — недаром во всех коллекциях ведущих брендов деним можно обнаружить всегда и в любом виде. Однако с каждым сезоном меняются фасоны, посадка и способы комбинирования.

Этой весной в центре внимания — свободные силуэты, расслабленный стиль и игра с фактурами. Правильно подобранные джинсы могут стать ключевой вещью в гардеробе, создавая комфортные, стильные и современные образы. Какие джинсы будут актуальны этой весной? Как их сочетать, чтобы выглядеть свежо и элегантно? Разбираемся вместе со стилистом Машей Ведерниковой.

Ставка на свободные силуэты: джинсы с комфортной посадкой

В этом сезоне в моде расслабленные фасоны, которые сочетают в себе комфорт и стиль. Самые актуальные модели — прямые джинсы классического кроя, которые удлиняет силуэт и подходит для любого типа фигуры. Джинсы-палаццо тоже остаются актуальными — широкие брючины делают образ эффектным и легким.

« Б э г г и — с в о б о д н ы е м о д е л и с з а н и ж е н н о й т а л и е й , в д о х н о в л е н н ы е 9 0 - м и , о ч е р е д н а я в а р и а ц и я н а т е м у „ б о й ф р е н д о в “ — н и ч е г о н е п о д е л а т ь , в с е у с п е л и и х п о л ю б и т ь з а н е в е р о я т н ы й к о м ф о р т . Н а к о н е ц , а к т у а л ь н ы и у к о р о ч е н н ы е д ж и н с ы с о б ъ е м н ы м к р о е м , с о з д а ю щ и е и н т е р е с н ы й с и л у э т » , — о б ъ я с н я е т с т и л и с т .

А вот слишком узкие скинни уже отошли на второй план. Если хочется подчеркнуть фигуру, лучше выбрать прямые модели с легким облеганием — они выглядят более актуально.

Свободные джинсы отлично смотрятся с укороченными жакетами, объемными свитерами и приталенными топами. Главное — соблюдать баланс объемов, чтобы образ выглядел гармонично.

Длина играет роль: от укороченных до экстремально длинных

В этом сезоне можно смело экспериментировать с длиной: тут и укороченные джинсы (⅞) — они подчеркивают щиколотки и хорошо смотрятся с обувью на каблуке или кедами. Они идеально дополняются ботильонами, балетками или босоножками с тонкими ремешками.

« Д ж и н с ы с у д л и н е н н ы м к р о е м — с л е г к а к а с а ю т с я п о л а и в и з у а л ь н о в ы т я г и в а ю т с и л у э т , д о б а в л я ю т о б р а з у д р а м а т и з м а и д и н а м и ч н о с т и . Р в а н ы й к р а й и л и п о д в е р н у т ы е ш т а н и н ы — п р и д а ю т о б р а з у л е г к о с т ь и н е б р е ж н о с т ь . Л у ч ш е с о ч е т а т ь и х с о б у в ь ю н а п л а т ф о р м е и л и м а с с и в н ы м и к р о с с о в к а м и » , — с о в е т у е т э к с п е р т .

Цветовая палитра: от классики до пастели

Помимо традиционного синего денима, этой весной в тренде более интересные оттенки: светлый и молочный — идеально для весеннего образа, делает его легким и свежим. Графитовый и серый — стильный вариант, который отлично комбинируется с разными цветами.

Пастельные оттенки (лавандовый, мятный, пудровый розовый) — добавляют мягкости и оригинальности. Глубокие цвета (хаки, винный, коричневый) — делают образ выразительным. Кстати, черный деним по-прежнему в моде, но весной он уступает место более легким и свежим тонам.

« С в е т л ы е д ж и н с ы х о р о ш о с м о т р я т с я с в о з д у ш н ы м и р у б а ш к а м и , т р и к о т а ж н ы м и т о п а м и и з а м ш е в ы м и а к с е с с у а р а м и . Ц в е т н ы е д ж и н с ы м о ж н о к о м б и н и р о в а т ь с б а з о в ы м и о т т е н к а м и ( б е л ы м , с е р ы м , б е ж е в ы м ) , ч т о б ы н е п е р е г р у ж а т ь о б р а з » , — н а п о м и н а е т с т и л и с т .

Декор и необычные детали

Потертости и винтажные эффекты — создают расслабленный стиль 90-х, это триумфальное продолжение тренда, который стартовал еще прошлым летом и в этом году обещает стать еще интереснее и «грязнее». С другой стороны, актуальны декорированные карманы, нашивки, вышивка — они делают образ интереснее. Ну, а необычные разрезы и прорези — добавляют легкости. Помните, что если джинсы сами по себе имеют интересный декор, лучше сочетать их с лаконичным верхом и минималистичными аксессуарами.

С чем носить джинсы этой весной: стильные комбинации

Если коротко: с чем угодно, в чем вам удобно. С укороченным жакетом — это элегантный вариант, который подчеркнет талию. С оверсайз-свитером — для расслабленного, но стильного образа. С рубашкой оверсайз и топом — универсальный выбор для офиса и прогулки. С кожаным или джинсовым пиджаком получится стильный образ с нотками 90-х, а с базовым белым или цветным лонгсливом — легкий и простой повседневный аутфит.