Провал или удачная находка? Профессор моды оценила образ Колокольникова на премьере «Белого лотоса»
Юрий Колокольников вслед за Юрой Борисовым покоряет зарубежное кино. Так, актер снялся в сериале «Белый лотос», премьера которого состоялась в Лос-Анджелесе. Юрий вышел в свет в белоснежном костюме и дополнил образ солнечными очками. По мнению профессора моды РГУ им. А. Н. Косыгина, члена Союза дизайнеров России Надежды Коробцевой, наряд Колокольникова является удачным и добавляет ему брутальности. Эксперт оценила образ артиста в беседе с сайтом «Страсти».
«Юрий появился на премьере «Белого лотоса» в Лос-Анджелесе в белом, молочного оттенка костюме, чем произвел определенный фурор. Креативный костюм необычного, ассиметричного кроя по всем параметрам подходит актеру, и если можно что-то сказать о наряде, то только позитивное. Манера ношения на голое тело – такая манера свойственна актерской элите – придает образу необыкновенную брутальность. Этот костюм не просто удачен, он очень хорошо выделяет Юрия, делает его еще более великолепным и «дорогим»», — высказалась эксперт.
Коробцева считает, что у актера прекрасное чувство стиля, на которое повлияло проживание за границей. К тому же, по мнению эксперта, Юрия выручают внешние данные: его модельную фигуру трудно чем-то испортить. При этом Надежда посоветовала артисту разнообразить цветовую палитру образов.
«Не нужно увлекаться очень яркими цветами, но разнообразные светлые оттенки костюмов, необычные отделки, дорогие ткани, вне сомнений, сделают Юрия Колокольникова еще более привлекательным и запоминающимся. Подчеркнем, Юрий адекватен в выборе своих образов, у него есть собственный стиль и узнаваемость. Классический стиль придает всему образу элегантность, сдержанность, простоту, функциональность. Классический покрой мужского костюма ему идет и хорошо подчеркивает фигуру. Природа наделила Юрия роскошными данными, даже цвет волос у него совершенно особенный – светло-рыжий. Рассматривая его невербальные образы, хочется поставить диагноз, что имидж Юры Колокольникова здоров и притягателен! Он мог бы блистать на модных подиумах, причём не только российских. С такими данными – импозантной внешностью и ладной фигурой, при росте 196 см и весе 83 кг, носить можно практически все!» — резюмировала эксперт.адежда Коробцева