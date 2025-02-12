43-летняя звезда «Ворониных» показала отекшее лицо без макияжа

Российская актриса Екатерина Волкова показала внешность без декоративной косметики. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 1,3 миллиона подписчиков.

43-летняя звезда сериала «Воронины», исполнившая роль Веры Ворониной, запечатлела себя в спа-салоне. Она предстала перед камерой после процедуры массажа в белой футболке с принтом, а также брюках и кроссовках в тон. При этом на лице артистки не было макияжа, а ее волосы оказались распущены и небрежно уложены.

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« В с е г д а п о с л е ч а с о в о г о л е ж а н и я л и ц о м в н и з о т е к а ю б е з у м н о . Н о э т о т о г о с т о и т — с о с т о я н и е с р а з у л у ч ш е » , — у к а з а л а в п о д п и с и а р т и с т к а .

Ранее в феврале 51-летняя российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая также показала лицо без макияжа.