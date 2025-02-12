Казахский стиль. Как традиции становятся трендом?
Швейное ремесло в Казахстане — это не просто создание одежды, а целая культура, впитавшая в себя вековые традиции, символику и мастерство кочевников. Используя натуральные ткани, сложные орнаменты и уникальные техники, казахские мастера из поколения в поколение передавали секреты создания нарядов, в которых отражалась история народа. Такие этнодизайнеры, как Мадина Куандык, переосмысливают наследие предков, сочетая традиционные мотивы с современными трендами и возвращая национальному костюму достойное место в повседневной жизни.
Мадина Куандык дизайнер-портной, в ее семье швейное ремесло передается уже в четвертом поколении. Она активно участвует в показах мод, представляя казахскую национальную одежду, а также организует бесплатные занятия по традиционному валянию. Девушка создала социальное предприятие, которое не только сохраняет старинные ремесла, но и поддерживает уязвимые группы населения, предоставляя рабочие места. Ее усилия направлены на сохранение и развитие культурного наследия через творчество и социальные инициативы.
С детства она наблюдала, как ее мама и бабушка мастерили казахские изделия: вышивали құрақ көрпе (одеяла из лоскутков), создавали национальную верхнюю одежду и головные уборы, такие как бөрік, тымақ и тақия. Дедушка же изготавливал конную амуницию и носил традиционный шапан. Это пробудило в ней интерес к ремеслу, который с годами только укреплялся.
После девятого класса будущая мастерица решила поступить на обучение по специальности швейное дело. В 2000 году ей выпала возможность пройти практику в известном модном доме. Первой серьезной работой стал комплект национальной одежды для ее дедушки. Она сшила для него тақия, бөрік, тымақ, шапан, которые он с гордостью носил.
По словам дизайнера, в традиционной казахской одежде всегда использовались натуральные ткани: лен, бархат, хлопок, шелк, парча, сукно и войлок. Цвета обычно были природных оттенков — приглушенные, отражающие окружающую действительность. Например, красный считался цветом огня, зеленый ассоциировался с листьями, а коричневый — с землей.
«В своей работе я использую все эти природные материалы, чтобы сохранить традиции, а также адаптировать их к современным реалиям. Я шью шапаны, платья, юбки, головные уборы, жилетки и многое другое. Кимешек (головной убор), как правило, используется редко, но он тоже является важным элементом традиционного костюма. Через свои работы я хочу показать, что национальный костюм — это не музейный экспонат, а живая многовековая культура кочевников, которую можно носить с гордостью. Это не просто бизнес, а миссия — возрождать ремесла, вдохновлять людей и сохранять казахскую идентичность в каждом стежке, а также передать будущему поколению», — объясняет Мадина.
На сегодняшний день многие элементы казахского наряда отошли на второй план под влиянием социальных, исторических и культурных изменений. Например, камзол с длинными рукавами, который в прошлом был важной частью женского костюма. Он часто украшался золотыми узорами, но сейчас такие модели встречаются реже. Также редко используются такая деталь, как тақия с вуалью (желек), которая раньше закрывала часть лица или спину, особенно у молодых девушек. Сәукеле с меховой отделкой традиционный свадебный головной убор — встречается в основном в сценических или стилизованных вариантах, а раньше он часто украшался натуральным мехом, символизируя богатство и статус. Кроме того у казахов он оценивался табунами лошадей.
«Не менее важны мужские элементы костюма. Кешпент, верхняя войлочная одежда, когда-то была неотъемлемой частью гардероба, но сегодня практически исчезла. Айыр қалпақ высокая войлочная шляпа с раздвоенным верхом, символ мужественности, которую носили взрослые мужчины. Сейчас она встречается крайне редко. Многие считают, что это кыргызская шапка, хотя и казахи ее носили. Такой калпак из войлока валяли, а еще он защищал от солнца. Не следует забывать и про белбеу — широкий пояс, важный элемент мужского костюма, который не только служил украшением, но и выполнял практическую функцию: на него крепился нож, кисет и сумки. Все эти элементы традиционного костюма несут глубокое значение и отражают культуру, которую мы должны беречь и передавать новым поколениям», — говорит этнодизайнер.
Модельер разрабатывает авторские работы, создавая легкие изделия всего за два дня, в то время как выполнение полного костюма с ручной вышивкой может занять до года, в зависимости от сложности.
Мадина Куандык владеет старинными техниками, которые редко встречаются в современном швейном деле. Например, одна из таких техник вышивки — это «сырма (Сырмақ әдісі), которая представляет собой вышивку по войлоку. В этой технике разноцветные кусочки войлока вырезаются и вшиваются в основной фон, так создаются сложные орнаменты.
«Войлок раньше использовали не только для обуви и головных уборов, но и для элементов одежды, создавая теплые и прочные детали. Я также обучалась технике травления тканей растительными красителями, которая придает насыщенные оттенки и уникальные узоры, похожие на эффект батика. Еще одна редкая методика орнаментированная кожа, когда узор наносится тиснением и покрывается золотом или серебром. Эту технику передала моя мама, художник и педагог, словно она передалась мне с молоком матери и наследием предков», — рассказывает она.
Особое внимание дизайнер уделяет экологичности производства. В ее мастерской используется безотходное производство, а лоскутные изделия, такие как прихватки құрақ, стали визитной карточкой. В 2023 году бренд дизайнера получил статус ESG за рациональный подход к материалам.
«Казахская одежда строится таким образом, чтобы не было лишних обрезков ткани. Например, шапан традиционно кроится из прямых деталей (полочки, спинка, рукава), что позволяет максимально рационально использовать материал. Upcycling (вторичное использование материалов) мы используем у себя в работе, так как ремесленники очень рациональные люди», — рассказывает собеседница.
Помимо этого, Мадина бесплатно проводит мастер-классы для сельских женщин и студентов. Одна из самых запоминающихся встреч прошла в селе Енбек, где женщины впервые попробовали работать с шерстью.
«Многие из них никогда не пробовали работать с шерстью, а одна женщина даже сказала, что уйдет, если ей не понравится. В итоге она осталась и с увлечением сделала брошь-цветок из войлока. Этот момент был особенным, потому что я увидела, как традиционное ремесло может вдохновлять, давать людям уверенность в своих силах и открывать новые возможности. Это напомнило мне, зачем я занимаюсь этнодизайном. Мне важно, чтобы одежда не просто выглядела этнически, но и была удобной, функциональной, подходила для повседневной носки», — объясняет она.
Сегодня национальная одежда это не просто память о прошлом, а стильное, комфортное и самобытное выражение идентичности. Дизайнер акцентирует внимание на том, что казахские наряды больше не ограничиваются только праздниками, а становятся частью современного гардероба, который может быть одновременно традиционным и функциональным. Также она отмечает, что такая мода особенно популярна среди молодежи, которая, находясь за границей, хочет сохранять связь с родной культурой и представлять свою страну в лучшем свете.