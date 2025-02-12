Казахский стиль. Как традиции становятся трендом?

Швейное ремесло в Казахстане — это не просто создание одежды, а целая культура, впитавшая в себя вековые традиции, символику и мастерство кочевников. Используя натуральные ткани, сложные орнаменты и уникальные техники, казахские мастера из поколения в поколение передавали секреты создания нарядов, в которых отражалась история народа. Такие этнодизайнеры, как Мадина Куандык, переосмысливают наследие предков, сочетая традиционные мотивы с современными трендами и возвращая национальному костюму достойное место в повседневной жизни.

Мадина Куандык дизайнер-портной, в ее семье швейное ремесло передается уже в четвертом поколении. Она активно участвует в показах мод, представляя казахскую национальную одежду, а также организует бесплатные занятия по традиционному валянию. Девушка создала социальное предприятие, которое не только сохраняет старинные ремесла, но и поддерживает уязвимые группы населения, предоставляя рабочие места. Ее усилия направлены на сохранение и развитие культурного наследия через творчество и социальные инициативы.

С детства она наблюдала, как ее мама и бабушка мастерили казахские изделия: вышивали құрақ көрпе (одеяла из лоскутков), создавали национальную верхнюю одежду и головные уборы, такие как бөрік, тымақ и тақия. Дедушка же изготавливал конную амуницию и носил традиционный шапан. Это пробудило в ней интерес к ремеслу, который с годами только укреплялся.

После девятого класса будущая мастерица решила поступить на обучение по специальности швейное дело. В 2000 году ей выпала возможность пройти практику в известном модном доме. Первой серьезной работой стал комплект национальной одежды для ее дедушки. Она сшила для него тақия, бөрік, тымақ, шапан, которые он с гордостью носил.

По словам дизайнера, в традиционной казахской одежде всегда использовались натуральные ткани: лен, бархат, хлопок, шелк, парча, сукно и войлок. Цвета обычно были природных оттенков — приглушенные, отражающие окружающую действительность. Например, красный считался цветом огня, зеленый ассоциировался с листьями, а коричневый — с землей.

« В с в о е й р а б о т е я и с п о л ь з у ю в с е э т и п р и р о д н ы е м а т е р и а л ы , ч т о б ы с о х р а н и т ь т р а д и ц и и , а т а к ж е а д а п т и р о в а т ь и х к с о в р е м е н н ы м р е а л и я м . Я ш ь ю ш а п а н ы , п л а т ь я , ю б к и , г о л о в н ы е у б о р ы , ж и л е т к и и м н о г о е д р у г о е . К и м е ш е к ( г о л о в н о й у б о р ) , к а к п р а в и л о , и с п о л ь з у е т с я р е д к о , н о о н т о ж е я в л я е т с я в а ж н ы м э л е м е н т о м т р а д и ц и о н н о г о к о с т ю м а . Ч е р е з с в о и р а б о т ы я х о ч у п о к а з а т ь , ч т о н а ц и о н а л ь н ы й к о с т ю м — э т о н е м у з е й н ы й э к с п о н а т , а ж и в а я м н о г о в е к о в а я к у л ь т у р а к о ч е в н и к о в , к о т о р у ю м о ж н о н о с и т ь с г о р д о с т ь ю . Э т о н е п р о с т о б и з н е с , а м и с с и я — в о з р о ж д а т ь р е м е с л а , в д о х н о в л я т ь л ю д е й и с о х р а н я т ь к а з а х с к у ю и д е н т и ч н о с т ь в к а ж д о м с т е ж к е , а т а к ж е п е р е д а т ь б у д у щ е м у п о к о л е н и ю » , — о б ъ я с н я е т М а д и н а .

На сегодняшний день многие элементы казахского наряда отошли на второй план под влиянием социальных, исторических и культурных изменений. Например, камзол с длинными рукавами, который в прошлом был важной частью женского костюма. Он часто украшался золотыми узорами, но сейчас такие модели встречаются реже. Также редко используются такая деталь, как тақия с вуалью (желек), которая раньше закрывала часть лица или спину, особенно у молодых девушек. Сәукеле с меховой отделкой традиционный свадебный головной убор — встречается в основном в сценических или стилизованных вариантах, а раньше он часто украшался натуральным мехом, символизируя богатство и статус. Кроме того у казахов он оценивался табунами лошадей.

« Н е м е н е е в а ж н ы м у ж с к и е э л е м е н т ы к о с т ю м а . К е ш п е н т , в е р х н я я в о й л о ч н а я о д е ж д а , к о г д а - т о б ы л а н е о т ъ е м л е м о й ч а с т ь ю г а р д е р о б а , н о с е г о д н я п р а к т и ч е с к и и с ч е з л а . А й ы р қ а л п а қ в ы с о к а я в о й л о ч н а я ш л я п а с р а з д в о е н н ы м в е р х о м , с и м в о л м у ж е с т в е н н о с т и , к о т о р у ю н о с и л и в з р о с л ы е м у ж ч и н ы . С е й ч а с о н а в с т р е ч а е т с я к р а й н е р е д к о . М н о г и е с ч и т а ю т , ч т о э т о к ы р г ы з с к а я ш а п к а , х о т я и к а з а х и е е н о с и л и . Т а к о й к а л п а к и з в о й л о к а в а л я л и , а е щ е о н з а щ и щ а л о т с о л н ц а . Н е с л е д у е т з а б ы в а т ь и п р о б е л б е у — ш и р о к и й п о я с , в а ж н ы й э л е м е н т м у ж с к о г о к о с т ю м а , к о т о р ы й н е т о л ь к о с л у ж и л у к р а ш е н и е м , н о и в ы п о л н я л п р а к т и ч е с к у ю ф у н к ц и ю : н а н е г о к р е п и л с я н о ж , к и с е т и с у м к и . В с е э т и э л е м е н т ы т р а д и ц и о н н о г о к о с т ю м а н е с у т г л у б о к о е з н а ч е н и е и о т р а ж а ю т к у л ь т у р у , к о т о р у ю м ы д о л ж н ы б е р е ч ь и п е р е д а в а т ь н о в ы м п о к о л е н и я м » , — г о в о р и т э т н о д и з а й н е р .

Модельер разрабатывает авторские работы, создавая легкие изделия всего за два дня, в то время как выполнение полного костюма с ручной вышивкой может занять до года, в зависимости от сложности.

Мадина Куандык владеет старинными техниками, которые редко встречаются в современном швейном деле. Например, одна из таких техник вышивки — это «сырма (Сырмақ әдісі), которая представляет собой вышивку по войлоку. В этой технике разноцветные кусочки войлока вырезаются и вшиваются в основной фон, так создаются сложные орнаменты.

« В о й л о к р а н ь ш е и с п о л ь з о в а л и н е т о л ь к о д л я о б у в и и г о л о в н ы х у б о р о в , н о и д л я э л е м е н т о в о д е ж д ы , с о з д а в а я т е п л ы е и п р о ч н ы е д е т а л и . Я т а к ж е о б у ч а л а с ь т е х н и к е т р а в л е н и я т к а н е й р а с т и т е л ь н ы м и к р а с и т е л я м и , к о т о р а я п р и д а е т н а с ы щ е н н ы е о т т е н к и и у н и к а л ь н ы е у з о р ы , п о х о ж и е н а э ф ф е к т б а т и к а . Е щ е о д н а р е д к а я м е т о д и к а о р н а м е н т и р о в а н н а я к о ж а , к о г д а у з о р н а н о с и т с я т и с н е н и е м и п о к р ы в а е т с я з о л о т о м и л и с е р е б р о м . Э т у т е х н и к у п е р е д а л а м о я м а м а , х у д о ж н и к и п е д а г о г , с л о в н о о н а п е р е д а л а с ь м н е с м о л о к о м м а т е р и и н а с л е д и е м п р е д к о в » , — р а с с к а з ы в а е т о н а .

Особое внимание дизайнер уделяет экологичности производства. В ее мастерской используется безотходное производство, а лоскутные изделия, такие как прихватки құрақ, стали визитной карточкой. В 2023 году бренд дизайнера получил статус ESG за рациональный подход к материалам.

« К а з а х с к а я о д е ж д а с т р о и т с я т а к и м о б р а з о м , ч т о б ы н е б ы л о л и ш н и х о б р е з к о в т к а н и . Н а п р и м е р , ш а п а н т р а д и ц и о н н о к р о и т с я и з п р я м ы х д е т а л е й ( п о л о ч к и , с п и н к а , р у к а в а ) , ч т о п о з в о л я е т м а к с и м а л ь н о р а ц и о н а л ь н о и с п о л ь з о в а т ь м а т е р и а л . U p c y c l i n g ( в т о р и ч н о е и с п о л ь з о в а н и е м а т е р и а л о в ) м ы и с п о л ь з у е м у с е б я в р а б о т е , т а к к а к р е м е с л е н н и к и о ч е н ь р а ц и о н а л ь н ы е л ю д и » , — р а с с к а з ы в а е т с о б е с е д н и ц а .

Помимо этого, Мадина бесплатно проводит мастер-классы для сельских женщин и студентов. Одна из самых запоминающихся встреч прошла в селе Енбек, где женщины впервые попробовали работать с шерстью.

« М н о г и е и з н и х н и к о г д а н е п р о б о в а л и р а б о т а т ь с ш е р с т ь ю , а о д н а ж е н щ и н а д а ж е с к а з а л а , ч т о у й д е т , е с л и е й н е п о н р а в и т с я . В и т о г е о н а о с т а л а с ь и с у в л е ч е н и е м с д е л а л а б р о ш ь - ц в е т о к и з в о й л о к а . Э т о т м о м е н т б ы л о с о б е н н ы м , п о т о м у ч т о я у в и д е л а , к а к т р а д и ц и о н н о е р е м е с л о м о ж е т в д о х н о в л я т ь , д а в а т ь л ю д я м у в е р е н н о с т ь в с в о и х с и л а х и о т к р ы в а т ь н о в ы е в о з м о ж н о с т и . Э т о н а п о м н и л о м н е , з а ч е м я з а н и м а ю с ь э т н о д и з а й н о м . М н е в а ж н о , ч т о б ы о д е ж д а н е п р о с т о в ы г л я д е л а э т н и ч е с к и , н о и б ы л а у д о б н о й , ф у н к ц и о н а л ь н о й , п о д х о д и л а д л я п о в с е д н е в н о й н о с к и » , — о б ъ я с н я е т о н а .

Сегодня национальная одежда это не просто память о прошлом, а стильное, комфортное и самобытное выражение идентичности. Дизайнер акцентирует внимание на том, что казахские наряды больше не ограничиваются только праздниками, а становятся частью современного гардероба, который может быть одновременно традиционным и функциональным. Также она отмечает, что такая мода особенно популярна среди молодежи, которая, находясь за границей, хочет сохранять связь с родной культурой и представлять свою страну в лучшем свете.