Певица Ольга Орлова похвасталась бижутерией за 116 тысяч рублей

Певица и телеведущая Ольга Орлова приобрела бижутерии на 116 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В социальных сетях Орлова показала три новых комплекта украшений. В него входили бусы, кресты и серьги. Артистка призналась, что ей нравится этот бренд. Она назвала их украшения достойными.

« Э т о т о т в и д б и ж у т е р и и , к о т о р ы й , я с ч и т а ю , m u s t h a v e ( д о л ж н а и м е т ь – п е р е в о д с а н г л и й с к о г о , « Г а з е т а . R u » ) д л я к а ж д о й д е в о ч к и . Д е в о ч к и л ю б о г о в о з р а с т а , п р и ч е м ! Х о ч у п о м е т и т ь . С м о т р и т е , к а к а я к р а с о т а . Н а в с е с л у ч а и ж и з н и » , — п о д е л и л а с ь а р т и с т к а .

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Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами — Бородина стала крестной матерью для дочери исполнительницы. В октябре 2024 года Орлова призналась, что записала новую песню. Релиз трека до сих пор неизвестен.

В феврале 2025-го Орлова заявила, что практически не дает в долг. Она объяснила, что не раз теряла друзей после того, как давала им в долг. Артистку «швыряли» на деньги.