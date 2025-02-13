«Выглядит жутко». В Сети обсудили новую стрижку Тимоти Шаламе

«Мальчик-подросток»: в Сети обсудили новую стрижку Тимоти Шаламе
Актер не угодил общественности
Тимоти Шаламе стал объектом особого внимания после очередного выхода в свет. Звезда «Дюны» посетил Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре и предстал в новом имидже.
29-летний бойфренд Кайли Дженнер сделал стрижку пикси. Актер облачился в зеленую цветастую рубашку, под которой виднелась майка. Также на Тимоти были синие джинсы и белые кроссовки. Образ дополнила цепочка на шее.
Однако внешний вид Шаламе не пришелся по вкусу общественности. Свое резкое мнение об аутфите актера выразили пользователи Сети.
«Этот пух на его верхней губе не сделает его мужественным», «Он выглядит жутко», «Он похож на 14-летнего подростка с пушком над губой», «Вот что значит плохие усы, действительно выглядят ужасно», «Ему надо уволить стилиста», — написали интернет-пользователи.
Ранее Шаламе удивил неожиданной выходкой. Тимоти прибыл на лондонскую премьеру фильма «Никому не известный» на электровелосипеде. По словам актера, причиной тому стали пробки на дороге. Однако объяснения не помогли, и Шаламе назначили штраф.