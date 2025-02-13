«Выглядит жутко». В Сети обсудили новую стрижку Тимоти Шаламе

Актер не угодил общественности

Тимоти Шаламе стал объектом особого внимания после очередного выхода в свет. Звезда «Дюны» посетил Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре и предстал в новом имидже.

29-летний бойфренд Кайли Дженнер сделал стрижку пикси. Актер облачился в зеленую цветастую рубашку, под которой виднелась майка. Также на Тимоти были синие джинсы и белые кроссовки. Образ дополнила цепочка на шее.

Однако внешний вид Шаламе не пришелся по вкусу общественности. Свое резкое мнение об аутфите актера выразили пользователи Сети.

« Э т о т п у х н а е г о в е р х н е й г у б е н е с д е л а е т е г о м у ж е с т в е н н ы м » , « О н в ы г л я д и т ж у т к о » , « О н п о х о ж н а 1 4 - л е т н е г о п о д р о с т к а с п у ш к о м н а д г у б о й » , « В о т ч т о з н а ч и т п л о х и е у с ы , д е й с т в и т е л ь н о в ы г л я д я т у ж а с н о » , « Е м у н а д о у в о л и т ь с т и л и с т а » , — н а п и с а л и и н т е р н е т - п о л ь з о в а т е л и .

Ранее Шаламе удивил неожиданной выходкой. Тимоти прибыл на лондонскую премьеру фильма «Никому не известный» на электровелосипеде. По словам актера, причиной тому стали пробки на дороге. Однако объяснения не помогли, и Шаламе назначили штраф.