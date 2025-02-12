На Неделе моды представили необычные брюки

Сеть ресторанов мексиканской кухни QDOBA представила брюки в виде чипсов на Неделе моды в Нью-Йорке. Фотографии публикует New York Post (NYP).

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Модель позировала перед публикой в прозрачных штанах с названием ресторана на поясе, к которым также были прикреплены пачки чипсов из тортильи. На данный момент неизвестно, будет ли предмет гардероба вскоре продаваться в заведениях QDOBA.

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