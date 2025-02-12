«Мы совсем сошли с ума» Туфли на шее, БДСМ-наряды и одежда из жвачки: чем удивила Неделя моды в Нью-Йорке?
Вереницу модных недель, которые пройдут до середины марта в разных точках планеты, в этом году открыли шоу в Нью-Йорке. С первых дней дизайнеры-участники мероприятий поразили публику дерзкими сочетаниями: среди главных трендов вновь оказалась БДСМ-атрибутика и морские мотивы, а вместе с ними — неожиданная тема детства. Особое внимание по-прежнему уделяется феминизму — через свои коллекции модельеры стремятся воззвать уже не просто к равноправию, а к господству женщины в мире будущего. Самые запоминающиеся и провокационные показы американской недели моды — в галерее «Ленты.ру».
«Голая» мода не сбавляет своих оборотов — тренд на обнаженное тело перекочевал на подиумы и в 2025 году. В рамках Недели моды в Нью-Йорке американский художник и основатель одноименного бренда Herwin Cardoza представил коллекцию, вдохновленную морской тематикой, — в том числе русалками и рыболовными снастями. Один из участников его шоу представил публике топ, который напоминал водоросли, обвивающие его тело. Концепцию усиливали и татуировки на теле манекенщика, среди которых было изображение компаса и мифических существ.
«Матриархат, дом королевы, her-архия, эволюция женщины», — гласит описание коллекции марки Collina Strada, которая получила говорящее название Fempire («Империя женщин»).
В поисках вдохновения для нарядов модельер Хиллари Теймур обошла несколько секонд-хендов в Нью-Джерси, где приобрела два винтажных свадебных платья. Затем дизайнер преобразовала их в костюмы, в которых, по ее словам, она отдала дань уважения женщинам прошлого и в то же время адаптировала их наследие для женщин настоящего.
«Представьте себе мир, в котором власть уходит на второй план, а забота становится валютой. Мир, который не просто отменяет устаревшие нормы, но полностью переписывает сценарий, сохраняя то, что работает, и перестраивая все остальное. Представьте себе мир, в котором неуправляемая женственность и непохожесть больше не подвергаются нападкам, а решительно принимаются. Где то, что было отвергнуто, становится тем, что формирует будущее», — фантазировала Теймур.
Тему женственности и обнаженного тела поддержала и украинский продюсер Анастасия Мельниченко, которая попала в объективы фотографов, направляясь на модное шоу бренда Bronx and Banco. Девушку запечатлели в полупрозрачном облегающем платье из золотистой ткани и без бюстгальтера. Свой образ она дополнила массивными браслетами, а также черными минималистичными босоножками и сумкой.
Глубокие оттенки красного цвета и атрибутика БДСМ — в списке главных тенденций грядущего сезона. Это доказали сразу несколько брендов, чьи коллекции были представлены на Неделе моды. Например, марка Guvanch описала свое шоу как путешествие через ад, чистилище и рай и продемонстрировала это в одежде, где сочетались латекс, ржавые металлы, развевающийся тюль, перья и шкуры животных. Дизайнеры бренда добавили, что нашли своих моделей среди обычных женщин, которых они встречали в библиотеках, ночных клубах и парках.
Для дизайнера Елены Велес женщина — «многослойна, похотлива, но при этом открывала показ знаменитая русская мошенница Анна Делви — аферистку запечатлели на подиуме с тюремным браслетом на ноге.
Гости шоу Elena Velez, в свою очередь, оделись соответственно мероприятию. Например, актриса Казуми (Kazumi) выбрала наряд в стиле БДСМ, состоявший из корсета на ремнях, высоких ботфорт и веревок, обвивающих тело. Она появилась на шоу на руках спутника с черной маской на лице и в длинном плаще.
«Я поняла, что мой бренд имеет успех, когда ко мне начли приходить женщины со словами: "Я надела ваше платье на свадьбу племянницы и почувствовала себя самой крутой девушкой в комнате"», — делится основательница одноименной марки Салли Лапуэнт.
Это было 15 лет назад, но одежда дизайнера до сих пор находит отклик в сердцах своих поклонниц благодаря женственным силуэтам с неожиданными акцентами. Так, например, в рамках своей новой коллекции Лапуэнт презентовала образ, состоящий из черного прозрачного топа, а также мини-шорт, колготок и плаща с леопардовым принтом. Броский наряд вновь дополнил акцентный аксессуар — сумка в виде шара, усыпанная кристаллами.
Некоторые шоу минувшей Недели моды были посвящены экспериментам начинающих модельеров. Один из них продемонстрировал ироничный наряд, где сочетались огромные боксерские перчатки и юбка, надетая нестандартным способом.
Многие звездные гости модных шоу, будто сговорившись, отдали предпочтение откровенным нарядам. В их числе — американская рэперша Тэй Мани, которая позировала фотографам перед шоу Kim Shui в розовом шелковом корсете, экстремально коротких кожаных шортах и объемной белой шубе, дополнив свой образ укладкой в стиле нулевых.
Аналогичным образом поступила и певица Анажа Хамильтон. Девушка выбрала облегающий кружевной комбинезон, под который надела минималистичное черное белье.
А американский дизайнер Кристиан Коуэн превратил свой показ в детскую площадку, «погрузившись в чудо игры в переодевание». Модели дефилировали в мини-юбках и топах, сделанных из туфель на каблуках, в комплектах с розовыми хвостами павлина и даже в платьях, целиком собранных из силикона в виде разноцветной жевательной резинки со следами укусов самого модельера.
«Мы совсем сошли с ума, а я проник в ДНК своего бренда, — заявил Коуэн. — В нем есть некоммерческое, детское, творческое чувство».
Как ни парадоксально, тема детства шла бок о бок с «голыми» и БДСМ- нарядам на Неделе моды. На показе коллаборации Care Bears Loves х Richerette манекенщицы дефилировали в шуточных костюмах, состоявших из ярких юбок и платьев с оборкам и кружевом, гольфов нежных цветов и топах, которые были украшены игрушечными медвежатами. «Радуга из сказочных цветов, радости и веселья заполнила подиум, когда Ричи Рич воплотил в жизнь свой фирменный блеск на этом невероятном мероприятии», — делились впечатлениями в соцсетях гости шоу, говоря о дизайнере марки.
В этом году некоторые образы и походка манекенщиков на показе американской марки Luar напомнили зрителям стилистику испанской Balenciaga. Во время дефиле один из них предстал перед публикой в сером облегающем комбинезоне с покрытой головой и кистями, а также громоздких темных очках.
«Я всегда говорю: "Девочка, я очень мрачный любовник". Я всегда знал, кто я такой, но лишь недавно начал жить своей правдой. Я научился ориентироваться в отношениях со своей семьей и их друзьями, а затем и со своими друзьями. В этом помогли искусство и мода. Я научился объединять эти два мира и одеваться соответственно — так, чтобы я мог сначала побыть в доме бабушки в Бронксе, а затем сесть на поезд и доехать до центра города», — откровенничал в свежем интервью дизайнер бренда Рауль Лопес.
В рамках шоу на Неделе моды Лопес напомнил зрителям о кумирах прошлого. В частности, он довел до гротеска образ Мэрилин Монро в костюме одной из моделей: американская фрик-дива Аманда Лепор продефилировала в огромном парике, кружевном нижнем белье и меховой шубе с грудью напоказ. Отсылка к секс-символу 1950-х годов прослеживалась и в ее макияже, а именно красной губной помаде и родинке на щеке.
Эстетика детства присутствовала и в нарядах многих гостей модного шоу. Так, американская рэперша Джей Ти приехала на показ бренда Coach в кожаном платье и перчатках, а в качестве аксессуара она выбрала сумку в виде динозавра из того же материала.