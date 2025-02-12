Чем удивила Неделя моды в Нью-Йорке

Вереницу модных недель, которые пройдут до середины марта в разных точках планеты, в этом году открыли шоу в Нью-Йорке. С первых дней дизайнеры-участники мероприятий поразили публику дерзкими сочетаниями: среди главных трендов вновь оказалась БДСМ-атрибутика и морские мотивы, а вместе с ними — неожиданная тема детства. Особое внимание по-прежнему уделяется феминизму — через свои коллекции модельеры стремятся воззвать уже не просто к равноправию, а к господству женщины в мире будущего. Самые запоминающиеся и провокационные показы американской недели моды — в галерее «Ленты.ру».

«Голая» мода не сбавляет своих оборотов — тренд на обнаженное тело перекочевал на подиумы и в 2025 году. В рамках Недели моды в Нью-Йорке американский художник и основатель одноименного бренда Herwin Cardoza представил коллекцию, вдохновленную морской тематикой, — в том числе русалками и рыболовными снастями. Один из участников его шоу представил публике топ, который напоминал водоросли, обвивающие его тело. Концепцию усиливали и татуировки на теле манекенщика, среди которых было изображение компаса и мифических существ.

«Матриархат, дом королевы, her-архия, эволюция женщины», — гласит описание коллекции марки Collina Strada, которая получила говорящее название Fempire («Империя женщин»).

В поисках вдохновения для нарядов модельер Хиллари Теймур обошла несколько секонд-хендов в Нью-Джерси, где приобрела два винтажных свадебных платья. Затем дизайнер преобразовала их в костюмы, в которых, по ее словам, она отдала дань уважения женщинам прошлого и в то же время адаптировала их наследие для женщин настоящего.

« П р е д с т а в ь т е с е б е м и р , в к о т о р о м в л а с т ь у х о д и т н а в т о р о й п л а н , а з а б о т а с т а н о в и т с я в а л ю т о й . М и р , к о т о р ы й н е п р о с т о о т м е н я е т у с т а р е в ш и е н о р м ы , н о п о л н о с т ь ю п е р е п и с ы в а е т с ц е н а р и й , с о х р а н я я т о , ч т о р а б о т а е т , и п е р е с т р а и в а я в с е о с т а л ь н о е . П р е д с т а в ь т е с е б е м и р , в к о т о р о м н е у п р а в л я е м а я ж е н с т в е н н о с т ь и н е п о х о ж е с т ь б о л ь ш е н е п о д в е р г а ю т с я н а п а д к а м , а р е ш и т е л ь н о п р и н и м а ю т с я . Г д е т о , ч т о б ы л о о т в е р г н у т о , с т а н о в и т с я т е м , ч т о ф о р м и р у е т б у д у щ е е » , — фантазировала Теймур.

Тему женственности и обнаженного тела поддержала и украинский продюсер Анастасия Мельниченко, которая попала в объективы фотографов, направляясь на модное шоу бренда Bronx and Banco. Девушку запечатлели в полупрозрачном облегающем платье из золотистой ткани и без бюстгальтера. Свой образ она дополнила массивными браслетами, а также черными минималистичными босоножками и сумкой.

Глубокие оттенки красного цвета и атрибутика БДСМ — в списке главных тенденций грядущего сезона. Это доказали сразу несколько брендов, чьи коллекции были представлены на Неделе моды. Например, марка Guvanch описала свое шоу как путешествие через ад, чистилище и рай и продемонстрировала это в одежде, где сочетались латекс, ржавые металлы, развевающийся тюль, перья и шкуры животных. Дизайнеры бренда добавили, что нашли своих моделей среди обычных женщин, которых они встречали в библиотеках, ночных клубах и парках.

Для дизайнера Елены Велес женщина — «многослойна, похотлива, но при этом открывала показ знаменитая русская мошенница Анна Делви — аферистку запечатлели на подиуме с тюремным браслетом на ноге.

Гости шоу Elena Velez, в свою очередь, оделись соответственно мероприятию. Например, актриса Казуми (Kazumi) выбрала наряд в стиле БДСМ, состоявший из корсета на ремнях, высоких ботфорт и веревок, обвивающих тело. Она появилась на шоу на руках спутника с черной маской на лице и в длинном плаще.

« Я п о н я л а , ч т о м о й б р е н д и м е е т у с п е х , к о г д а к о м н е н а ч л и п р и х о д и т ь ж е н щ и н ы с о с л о в а м и : " Я н а д е л а в а ш е п л а т ь е н а с в а д ь б у п л е м я н н и ц ы и п о ч у в с т в о в а л а с е б я с а м о й к р у т о й д е в у ш к о й в к о м н а т е " » , — делится основательница одноименной марки Салли Лапуэнт.

Это было 15 лет назад, но одежда дизайнера до сих пор находит отклик в сердцах своих поклонниц благодаря женственным силуэтам с неожиданными акцентами. Так, например, в рамках своей новой коллекции Лапуэнт презентовала образ, состоящий из черного прозрачного топа, а также мини-шорт, колготок и плаща с леопардовым принтом. Броский наряд вновь дополнил акцентный аксессуар — сумка в виде шара, усыпанная кристаллами.

Некоторые шоу минувшей Недели моды были посвящены экспериментам начинающих модельеров. Один из них продемонстрировал ироничный наряд, где сочетались огромные боксерские перчатки и юбка, надетая нестандартным способом.

Многие звездные гости модных шоу, будто сговорившись, отдали предпочтение откровенным нарядам. В их числе — американская рэперша Тэй Мани, которая позировала фотографам перед шоу Kim Shui в розовом шелковом корсете, экстремально коротких кожаных шортах и объемной белой шубе, дополнив свой образ укладкой в стиле нулевых.

Аналогичным образом поступила и певица Анажа Хамильтон. Девушка выбрала облегающий кружевной комбинезон, под который надела минималистичное черное белье.

А американский дизайнер Кристиан Коуэн превратил свой показ в детскую площадку, «погрузившись в чудо игры в переодевание». Модели дефилировали в мини-юбках и топах, сделанных из туфель на каблуках, в комплектах с розовыми хвостами павлина и даже в платьях, целиком собранных из силикона в виде разноцветной жевательной резинки со следами укусов самого модельера.

« М ы с о в с е м с о ш л и с у м а , а я п р о н и к в Д Н К с в о е г о б р е н д а , — заявил Коуэн. — В нем есть некоммерческое, детское, творческое чувство».

Как ни парадоксально, тема детства шла бок о бок с «голыми» и БДСМ- нарядам на Неделе моды. На показе коллаборации Care Bears Loves х Richerette манекенщицы дефилировали в шуточных костюмах, состоявших из ярких юбок и платьев с оборкам и кружевом, гольфов нежных цветов и топах, которые были украшены игрушечными медвежатами. «Радуга из сказочных цветов, радости и веселья заполнила подиум, когда Ричи Рич воплотил в жизнь свой фирменный блеск на этом невероятном мероприятии», — делились впечатлениями в соцсетях гости шоу, говоря о дизайнере марки.

В этом году некоторые образы и походка манекенщиков на показе американской марки Luar напомнили зрителям стилистику испанской Balenciaga. Во время дефиле один из них предстал перед публикой в сером облегающем комбинезоне с покрытой головой и кистями, а также громоздких темных очках.

« Я в с е г д а г о в о р ю : " Д е в о ч к а , я о ч е н ь м р а ч н ы й л ю б о в н и к " . Я в с е г д а з н а л , к т о я т а к о й , н о л и ш ь н е д а в н о н а ч а л ж и т ь с в о е й п р а в д о й . Я н а у ч и л с я о р и е н т и р о в а т ь с я в о т н о ш е н и я х с о с в о е й с е м ь е й и и х д р у з ь я м и , а з а т е м и с о с в о и м и д р у з ь я м и . В э т о м п о м о г л и и с к у с с т в о и м о д а . Я н а у ч и л с я о б ъ е д и н я т ь э т и д в а м и р а и о д е в а т ь с я с о о т в е т с т в е н н о — т а к , ч т о б ы я м о г с н а ч а л а п о б ы т ь в д о м е б а б у ш к и в Б р о н к с е , а з а т е м с е с т ь н а п о е з д и д о е х а т ь д о ц е н т р а г о р о д а » , — откровенничал в свежем интервью дизайнер бренда Рауль Лопес.

В рамках шоу на Неделе моды Лопес напомнил зрителям о кумирах прошлого. В частности, он довел до гротеска образ Мэрилин Монро в костюме одной из моделей: американская фрик-дива Аманда Лепор продефилировала в огромном парике, кружевном нижнем белье и меховой шубе с грудью напоказ. Отсылка к секс-символу 1950-х годов прослеживалась и в ее макияже, а именно красной губной помаде и родинке на щеке.

Эстетика детства присутствовала и в нарядах многих гостей модного шоу. Так, американская рэперша Джей Ти приехала на показ бренда Coach в кожаном платье и перчатках, а в качестве аксессуара она выбрала сумку в виде динозавра из того же материала.