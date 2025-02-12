Певец Влад Соколовский поделился мнением о пластической операции жены

«Как же я недоволен»: Влад Соколовский поделился мнением о пластической операции жены
Жена певца Влада Соколовского Ангелина Суркова три месяца назад сделала операцию по увеличению груди. Она выложила видео в облегающем топе – под роликом супруг оставил ироничный комментарий, что недоволен результатом.
В личном блоге Суркова сообщила:
«Я сделала грудь три месяца назад и сейчас хочу рассказать, почему не стоит делать увеличение груди».
Ничего не объясняя, девушка показала себя в топе с декольте.
Соколовский оставил под роликом комментарий:
«Боже, как же я недоволен!»
Напомним, Ангелина решилась на пластику после родов. Она осталась довольна результатом, хотя реабилитация полностью не завершена. По-прежнему Суркова не спит на животе и чувствует дискомфорт при нагрузках на руки. Становиться матерью еще раз Суркова пока не планирует.
Соколовский и Суркова поженились в 2024 году. Для Ангелины это первый брак. Певец был женат на певице Рите Дакоте, у бывших супругов есть общая дочь.