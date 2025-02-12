Певец Влад Соколовский поделился мнением о пластической операции жены

Жена певца Влада Соколовского Ангелина Суркова три месяца назад сделала операцию по увеличению груди. Она выложила видео в облегающем топе – под роликом супруг оставил ироничный комментарий, что недоволен результатом.

© Passion.ru

В личном блоге Суркова сообщила:

« Я с д е л а л а г р у д ь т р и м е с я ц а н а з а д и с е й ч а с х о ч у р а с с к а з а т ь , п о ч е м у н е с т о и т д е л а т ь у в е л и ч е н и е г р у д и » .

Ничего не объясняя, девушка показала себя в топе с декольте.

© Соцсети

Соколовский оставил под роликом комментарий:

« Б о ж е , к а к ж е я н е д о в о л е н ! »

Напомним, Ангелина решилась на пластику после родов. Она осталась довольна результатом, хотя реабилитация полностью не завершена. По-прежнему Суркова не спит на животе и чувствует дискомфорт при нагрузках на руки. Становиться матерью еще раз Суркова пока не планирует.

Соколовский и Суркова поженились в 2024 году. Для Ангелины это первый брак. Певец был женат на певице Рите Дакоте, у бывших супругов есть общая дочь.