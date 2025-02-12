Российская актриса театра и кино Паулина Андреева показала новый имидж на фото без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 298 тысяч подписчиков.

36-летняя звезда сериала «Метод» предстала на размещенных кадрах в черном наряде, который состоял из облегающего топа и кожаной юбки до середины бедра. При этом она продемонстрировала измененную внешность. Так, артистка сделала открывающую уши короткую стрижку, уложив ее на одну сторону.

© Соцсети

© Соцсети

Кроме того, бывшая возлюбленная режиссера Федора Бондарчука позировала без декоративной косметики на лице.

В январе российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, объяснила в разговоре с комиком Павлом Волей кардинальную смену имиджа.