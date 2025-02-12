Бигуди – простой и безопасный способ создать красивые локоны без термического повреждения волос. Но чтобы результат действительно радовал, важно знать несколько нюансов.

Прежде чем накрутить бигуди, прочешите прядь самим бигуди, проводя им по волосам от корня к кончикам. Это поможет распутать волосы и подготовить их к накрутке. Затем плотно намотайте прядь, создавая легкое натяжение – так волосы не будут запутываться, а завиток получится ровным и аккуратным.

Как правильно пользоваться сухим шампунем

Когда придет время раскручивать бигуди, не торопитесь. Сначала придержите волосы у корня, а затем аккуратно снимите бигуди по направлению завитка. Такой способ поможет сохранить локон и избежать пушистости. После этого не расчесывайте волосы

сразу – просто разберите локоны пальцами.

Подробнее о том, как сделать красивую укладку с помощью бигуди, блогер @julyabay рассказала в своем видео.