Российская актриса, телеведущая и фотомодель Юлия Снигирь в откровенных образах снялась для The Blueprint. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

41-летняя звезда фильма «Мастер и Маргарита» на одном из фото предстала в белом кроп-топе из перьев бренда New Arrivals и обнажающей живот юбке в аналогичном стиле марки Atelier Biser. Также артистка надела облегающее черное макси-платье с прозрачными вставками на бедре и груди Valentin Yudashkin.

Кроме того, в рамках съемки знаменитость позировала в черном платье с прозрачным верхом Viva Vox, которое надела на нюдовый комбинезон.

В декабре Юлия Снигирь пришла на презентацию первого сольного альбома звезды сериала «Слово пацана» Леона Кемстача с сумкой за 260 тысяч рублей.