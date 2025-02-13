Как подбирать бриллианты после 40 лет

Бриллианты — это не просто роскошные драгоценные камни, а символ элегантности, статуса и хорошего вкуса. Однако с возрастом подход к выбору ювелирных украшений меняется. Если в молодости можно позволить себе легкомысленные и даже экстравагантные решения, то после 40 акцент смещается на благородство, утонченность и сдержанный шик. Как выбрать бриллианты так, чтобы они подчеркивали статус, гармонировали с образом и выглядели достойно? Вот пять важных советов стилиста Маши Ведерниковой.

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Выбирайте благородные, элегантные формы

В зрелом возрасте украшения с бриллиантами становятся не столько аксессуаром, сколько отражением вашего статуса. Вместо оригинальности и эксцентричности в образе стоит обратить внимание на чистые, классические формы, которые всегда смотрятся дорого и изысканно.

« И д е а л ь н ы е в а р и а н т ы : к р у г л а я , о в а л ь н а я , и з у м р у д н а я о г р а н к а — в ы г л я д и т у т о н ч е н н о и б л а г о р о д н о . Г р у ш а и л и „ м а р к и з “ — э л е г а н т н ы е и у д л и н я ю щ и е п а л ь ц ы к а м н и в к о л ь ц а х . М и н и м а л и с т и ч н ы е д и з а й н ы с о д н и м к а м н е м — а к т у а л ь н ы в л ю б о е в р е м я . С л и ш к о м с л о ж н ы х и л и в ы ч у р н ы х д и з а й н о в , к о т о р ы е п е р е г р у ж а ю т о б р а з , с т о и т и з б е г а т ь . Н а п р и м е р , к о л ь ц а с о г р о м н ы м и к а м н я м и в з а м ы с л о в а т ы х о п р а в а х м о г у т в ы г л я д е т ь г р о м о з д к о . К с т а т и , э т о е щ е и с т а р о м о д н о » , — о б ъ я с н я е т с т и л и с т .

Бриллианты должны подчеркивать стиль, а не кричать о себе

В юности (или в силу характера, но таких людей не очень много) выбирают яркие, крупные украшения, чтобы привлечь внимание. После 40 лет бриллианты не должны быть самоцелью, их задача — подчеркивать природную красоту и статус, а не перетягивать внимание на себя.

« Е с л и э т о с е р ь г и — в ы б и р а й т е л а к о н и ч н ы е м о д е л и - г в о з д и к и и л и к л а с с и ч е с к и е к а п л и . Е с л и к о л ь ц о — п у с т ь о н о б у д е т и з я щ н ы м , с х о р о ш е й о г р а н к о й , н о н е ч р е з м е р н о м а с с и в н ы м . Е с л и о ж е р е л ь е — о д н а н и т ь б р и л л и а н т о в и л и к у л о н с о д н и м к а м н е м в ы г л я д и т г о р а з д о д о р о ж е и э л е г а н т н е е , ч е м п е р е г р у ж е н н ы й д е к о р о м а к с е с с у а р » , — н а п о м и н а е т с т и л и с т .

Гармония украшений — главное правило

Одна из главных ошибок — надеть все лучшее сразу. Даже самые дорогие бриллианты могут потерять свою роскошь, если их будет слишком много. Если вы надеваете крупные серьги, откажитесь от ожерелья — пусть они будут главной звездой образа. Если хочется надеть кольцо с бриллиантом, пусть это будет одно эффектное украшение, а не сразу несколько массивных (да хотя бы и тонких!) колец.

Комплект из серег, кольца и браслета — допустим, но важно, чтобы украшения были выполнены в едином стиле. И уж точно не стоит миксовать разные стили и одновременно носить различные оттенки металлов, если они плохо сочетаются.

Крупные камни требуют идеального качества

Если до 40 лет можно было выбирать размер, не особо задумываясь о чистоте камня, то после качество становится приоритетом. Один бриллиант высокой категории чистоты будет выглядеть роскошнее, чем несколько сомнительного качества.

« К а м н и д о л ж н ы б ы т ь п р о з р а ч н ы м и , б е з в и д и м ы х в к р а п л е н и й и м у т н ы х з о н . Л у ч ш е в ы б р а т ь о д и н к а ч е с т в е н н ы й б р и л л и а н т , ч е м у к р а ш е н и е с н е с к о л ь к и м и , н о п о с р е д с т в е н н о г о у р о в н я . П о к у п а т ь с л и ш к о м к р у п н ы е , н о м у т н ы е к а м н и — п л о х а я и д е я , т а к о й б р и л л и а н т с р а з у в ы д а с т е г о н е в ы с о к у ю ц е н н о с т ь » , — п о д ч е р к и в а е т э к с п е р т .

Важно учитывать образ жизни и стиль

Бриллианты — это не просто украшения, а часть вашего имиджа. Они должны соответствовать образу жизни, профессии, характеру и стилю. Если у вас классический стиль, подойдут лаконичные, минималистичные украшения. Если вы любите элегантный шик, выбирайте украшения с винтажным настроением и утонченным дизайном. Если ваш стиль современный и динамичный, стоит обратить внимание на геометрические формы.