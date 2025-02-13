Лучшие друзья девушек: как подбирать бриллианты после 40 лет
Бриллианты — это не просто роскошные драгоценные камни, а символ элегантности, статуса и хорошего вкуса. Однако с возрастом подход к выбору ювелирных украшений меняется. Если в молодости можно позволить себе легкомысленные и даже экстравагантные решения, то после 40 акцент смещается на благородство, утонченность и сдержанный шик. Как выбрать бриллианты так, чтобы они подчеркивали статус, гармонировали с образом и выглядели достойно? Вот пять важных советов стилиста Маши Ведерниковой.
Выбирайте благородные, элегантные формы
В зрелом возрасте украшения с бриллиантами становятся не столько аксессуаром, сколько отражением вашего статуса. Вместо оригинальности и эксцентричности в образе стоит обратить внимание на чистые, классические формы, которые всегда смотрятся дорого и изысканно.
«Идеальные варианты: круглая, овальная, изумрудная огранка — выглядит утонченно и благородно. Груша или „маркиз“ — элегантные и удлиняющие пальцы камни в кольцах. Минималистичные дизайны с одним камнем — актуальны в любое время. Слишком сложных или вычурных дизайнов, которые перегружают образ, стоит избегать. Например, кольца с огромными камнями в замысловатых оправах могут выглядеть громоздко. Кстати, это еще и старомодно», — объясняет стилист.
Бриллианты должны подчеркивать стиль, а не кричать о себе
В юности (или в силу характера, но таких людей не очень много) выбирают яркие, крупные украшения, чтобы привлечь внимание. После 40 лет бриллианты не должны быть самоцелью, их задача — подчеркивать природную красоту и статус, а не перетягивать внимание на себя.
«Если это серьги — выбирайте лаконичные модели-гвоздики или классические капли. Если кольцо — пусть оно будет изящным, с хорошей огранкой, но не чрезмерно массивным. Если ожерелье — одна нить бриллиантов или кулон с одним камнем выглядит гораздо дороже и элегантнее, чем перегруженный декором аксессуар», — напоминает стилист.
Гармония украшений — главное правило
Одна из главных ошибок — надеть все лучшее сразу. Даже самые дорогие бриллианты могут потерять свою роскошь, если их будет слишком много. Если вы надеваете крупные серьги, откажитесь от ожерелья — пусть они будут главной звездой образа. Если хочется надеть кольцо с бриллиантом, пусть это будет одно эффектное украшение, а не сразу несколько массивных (да хотя бы и тонких!) колец.
Комплект из серег, кольца и браслета — допустим, но важно, чтобы украшения были выполнены в едином стиле. И уж точно не стоит миксовать разные стили и одновременно носить различные оттенки металлов, если они плохо сочетаются.
Крупные камни требуют идеального качества
Если до 40 лет можно было выбирать размер, не особо задумываясь о чистоте камня, то после качество становится приоритетом. Один бриллиант высокой категории чистоты будет выглядеть роскошнее, чем несколько сомнительного качества.
«Камни должны быть прозрачными, без видимых вкраплений и мутных зон. Лучше выбрать один качественный бриллиант, чем украшение с несколькими, но посредственного уровня. Покупать слишком крупные, но мутные камни — плохая идея, такой бриллиант сразу выдаст его невысокую ценность», — подчеркивает эксперт.
Важно учитывать образ жизни и стиль
Бриллианты — это не просто украшения, а часть вашего имиджа. Они должны соответствовать образу жизни, профессии, характеру и стилю. Если у вас классический стиль, подойдут лаконичные, минималистичные украшения. Если вы любите элегантный шик, выбирайте украшения с винтажным настроением и утонченным дизайном. Если ваш стиль современный и динамичный, стоит обратить внимание на геометрические формы.