Секреты использования ретинола в конце зимы

Ретинол: 5 секретов использования в конце зимы, советы косметолога
Ретинол — один из самых мощных компонентов в косметике, который помогает омолодить кожу, разгладить морщины, сузить поры и осветлить пигментацию. Зимой его особенно удобно вводить в уход: меньше солнечной активности — меньше риска побочных эффектов.
Но именно сейчас, в конце зимы, когда кожа ослаблена сухим воздухом, холодом и перепадами температур, использование ретинола требует особого подхода. Если не учитывать сезонные нюансы, можно столкнуться с раздражением, шелушением и потерей защитного барьера. Как правильно применять ретинол в конце зимы, чтобы получить максимальную пользу без побочных эффектов? Разбираемся вместе с профессиональным косметологом Ириной Созиновой.
Увлажнение и восстановление — ваши лучшие союзники
Зимой кожа испытывает сильный стресс — холодный воздух на улице, сухость в помещениях, перепады температур. Даже если вам кажется, что ретинол работает мягко, в это время года кожный барьер ослаблен, и без правильного ухода он может разрушиться — а это всегда чревато неприятностями.
«Перед нанесением ретинола используйте увлажняющий тонер или эссенцию — это поможет снизить его агрессивное воздействие. Обязательно добавьте в уход керамиды, сквалан, гиалуроновую кислоту, пантенол — они помогут предотвратить обезвоживание и шелушение. Закрепите уход питательным кремом, чтобы создать защитный слой и уменьшить сухость», — объясняет косметолог.
Используйте метод «сэндвича» для мягкого эффекта
Если зимой ретинол давал сильное раздражение, попробуйте способ «сэндвича» — он помогает коже привыкнуть к активному компоненту, минимизируя побочные реакции.
«Нанесите тонкий слой увлажняющего крема перед ретинолом. Подождите 10–15 минут. Нанесите сыворотку или крем с ретинолом — и через 5 минут снова закрепите питательным кремом. Такой метод снижает агрессивность ретинола, не уменьшая его эффективность. Особенно полезен он для чувствительной и сухой кожи в конце зимы», — советует эксперт.
Корректируйте частоту использования
В холодное время года кожа обновляется медленнее, чем летом, поэтому ретинол может работать слишком интенсивно. Если появились покраснение, зуд или шелушение, стоит пересмотреть частоту применения.
Для новичков нормально применять сыворотки и кремы один раз в неделю, постепенно увеличивая частоту. Для чувствительной кожи — раз в три дня или чуть реже, с обязательным увлажнением. Ну, а для опытных пользователей это может быть до трех раз в неделю, чередуя с днями восстановления. Кстати, если кожа реагирует слишком сильно, попробуйте перейти на ретиналь или бакучиол — они мягче, но тоже дают антивозрастной эффект.
SPF обязателен — даже в пасмурные дни
В конце зимы солнце становится активнее, а кожа после ретинола становится чувствительной к ультрафиолету. Даже если за окном кажется пасмурно, УФ-лучи проникают сквозь облака и окна, повышая риск пигментации.
Ежедневно наносите SPF 30–50, даже если не планируете долгих прогулок на улице. Выбирайте кремы с оксидом цинка и диоксидом титана — они обеспечивают надежную защиту и не раздражают кожу. Обновляйте защиту каждые 3–4 часа, если находитесь под прямыми солнечными лучами. Можете попробовать пудру с SPF — она удобна для обновления защиты в течение дня.
Будьте осторожны с другими активами
В конце зимы кожа уже ослаблена, поэтому сочетание ретинола с агрессивными компонентами может усугубить сухость и раздражение. Стоит избегать кислот (AHA, BHA) — они могут усилить раздражение и вызвать шелушение. Витамин C в сочетании с ретинолом может провоцировать воспаление, лучше использовать их в разное время суток. Бензоилпероксид — сильный компонент для борьбы с акне, но в сочетании с ретинолом сушит и повреждает кожу.
«Идеальная формула такая: ретинол — вечером, витамин C — утром. Кислоты — в отдельные дни, не вместе с ретинолом. Увлажняющие и питательные компоненты — каждый день. Если кожа начала сильно шелушиться и стягиваться, дайте ей 2–3 дня отдыха и делайте акцент на восстановление», — подытоживает эксперт.