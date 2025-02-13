Секреты использования ретинола в конце зимы

Ретинол — один из самых мощных компонентов в косметике, который помогает омолодить кожу, разгладить морщины, сузить поры и осветлить пигментацию. Зимой его особенно удобно вводить в уход: меньше солнечной активности — меньше риска побочных эффектов.

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Но именно сейчас, в конце зимы, когда кожа ослаблена сухим воздухом, холодом и перепадами температур, использование ретинола требует особого подхода. Если не учитывать сезонные нюансы, можно столкнуться с раздражением, шелушением и потерей защитного барьера. Как правильно применять ретинол в конце зимы, чтобы получить максимальную пользу без побочных эффектов? Разбираемся вместе с профессиональным косметологом Ириной Созиновой.

Увлажнение и восстановление — ваши лучшие союзники

Зимой кожа испытывает сильный стресс — холодный воздух на улице, сухость в помещениях, перепады температур. Даже если вам кажется, что ретинол работает мягко, в это время года кожный барьер ослаблен, и без правильного ухода он может разрушиться — а это всегда чревато неприятностями.

« П е р е д н а н е с е н и е м р е т и н о л а и с п о л ь з у й т е у в л а ж н я ю щ и й т о н е р и л и э с с е н ц и ю — э т о п о м о ж е т с н и з и т ь е г о а г р е с с и в н о е в о з д е й с т в и е . О б я з а т е л ь н о д о б а в ь т е в у х о д к е р а м и д ы , с к в а л а н , г и а л у р о н о в у ю к и с л о т у , п а н т е н о л — о н и п о м о г у т п р е д о т в р а т и т ь о б е з в о ж и в а н и е и ш е л у ш е н и е . З а к р е п и т е у х о д п и т а т е л ь н ы м к р е м о м , ч т о б ы с о з д а т ь з а щ и т н ы й с л о й и у м е н ь ш и т ь с у х о с т ь » , — о б ъ я с н я е т к о с м е т о л о г .

Используйте метод «сэндвича» для мягкого эффекта

Если зимой ретинол давал сильное раздражение, попробуйте способ «сэндвича» — он помогает коже привыкнуть к активному компоненту, минимизируя побочные реакции.

« Н а н е с и т е т о н к и й с л о й у в л а ж н я ю щ е г о к р е м а п е р е д р е т и н о л о м . П о д о ж д и т е 1 0 – 1 5 м и н у т . Н а н е с и т е с ы в о р о т к у и л и к р е м с р е т и н о л о м — и ч е р е з 5 м и н у т с н о в а з а к р е п и т е п и т а т е л ь н ы м к р е м о м . Т а к о й м е т о д с н и ж а е т а г р е с с и в н о с т ь р е т и н о л а , н е у м е н ь ш а я е г о э ф ф е к т и в н о с т ь . О с о б е н н о п о л е з е н о н д л я ч у в с т в и т е л ь н о й и с у х о й к о ж и в к о н ц е з и м ы » , — с о в е т у е т э к с п е р т .

Корректируйте частоту использования

В холодное время года кожа обновляется медленнее, чем летом, поэтому ретинол может работать слишком интенсивно. Если появились покраснение, зуд или шелушение, стоит пересмотреть частоту применения.

Для новичков нормально применять сыворотки и кремы один раз в неделю, постепенно увеличивая частоту. Для чувствительной кожи — раз в три дня или чуть реже, с обязательным увлажнением. Ну, а для опытных пользователей это может быть до трех раз в неделю, чередуя с днями восстановления. Кстати, если кожа реагирует слишком сильно, попробуйте перейти на ретиналь или бакучиол — они мягче, но тоже дают антивозрастной эффект.

SPF обязателен — даже в пасмурные дни

В конце зимы солнце становится активнее, а кожа после ретинола становится чувствительной к ультрафиолету. Даже если за окном кажется пасмурно, УФ-лучи проникают сквозь облака и окна, повышая риск пигментации.

Ежедневно наносите SPF 30–50, даже если не планируете долгих прогулок на улице. Выбирайте кремы с оксидом цинка и диоксидом титана — они обеспечивают надежную защиту и не раздражают кожу. Обновляйте защиту каждые 3–4 часа, если находитесь под прямыми солнечными лучами. Можете попробовать пудру с SPF — она удобна для обновления защиты в течение дня.

Будьте осторожны с другими активами

В конце зимы кожа уже ослаблена, поэтому сочетание ретинола с агрессивными компонентами может усугубить сухость и раздражение. Стоит избегать кислот (AHA, BHA) — они могут усилить раздражение и вызвать шелушение. Витамин C в сочетании с ретинолом может провоцировать воспаление, лучше использовать их в разное время суток. Бензоилпероксид — сильный компонент для борьбы с акне, но в сочетании с ретинолом сушит и повреждает кожу.