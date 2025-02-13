50-летняя Виктория Бекхэм кардинально сменила имидж

Дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм кардинально сменила имидж. Знаменитость показала преображение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя Виктория Бекхэм отказалась от длинных волос и решилась на стрижку до плеч. Стилист также сделал дизайнеру переход от темного к более светлому цвету на кончиках и уложил волосы в легкие пряди. Знаменитость предстала перед камерой с макияжем с темными тенями и нюдовой помадой. Модельер надела фиолетовый джемпер с воротником.

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7 февраля состоялся королевский ужин, организованный Карлом III и итальянским послом в Великобритании Иниго Ламбертини. Мероприятие посетили политические деятели, а также экс-футболист Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория, Хелен Миррен и Донателла Версаче. Виктория Бекхэм позировала в шелковом белом платье из коллекции собственного бренда.

Дизайнер создала свою марку одежды в 2008 году после ухода из мира музыки. Изначально знаменитость продавала платья. В 2011 году Виктория Бекхэм выиграла награду в категории «Лучший бренд» на British Fashion Awards. В 2019-м бывшая певица создала свою косметическую марку.