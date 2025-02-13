Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в откровенном виде

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото в откровенных нарядах для рекламы британского бренда нижнего белья Agent Provocateur. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

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38-летняя манекенщица снялась, сидя в кресле в розовом бюстгальтере с косточками и бантами и трусах с завышенной талией. Также она дополнила образ чулками с поясом в тон, белыми босоножками на шпильках и массивными золотистыми серьгами и браслетами.

В то же время знаменитость запечатлела себя в зеркале в черном корсете и полупрозрачных V-образных трусах.

« Д л я м о е г о В а л е н т и н а » , — у к а з а л а в п о д п и с и а в т о р п о с т а , н а п о м н и в о г р я д у щ е м Д н е в с е х в л ю б л е н н ы х .

Ранее в феврале Елена Перминова ответила на слухи о помолвке и беременности после разрыва с Лебедевым.