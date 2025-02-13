Новый образ Ани Тейлор-Джой раскритиковали в Сети

Голливудскую актрису Аню Тейлор-Джой раскритиковали за выход в мини-платье. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

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28-летняя Аня Тейлор-Джой посетила премьеру фильма «Ущелье», в котором сыграла одну из главных ролей. На светском мероприятии актриса появилась в молочном мини-платье, задняя часть которого была украшена плиссировкой. Артистка дополнила образ ожерельем, серьгами с бриллиантами, кольцом и босоножками на каблуках. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Читатели Daily Mail не оценили образ Ани Тейлор-Джой.

«Она похожа на персонажа из «Аватара», «Как будто абажур надела», «Она меня пугает. Она похожа на богомола», «Господи, какое странное платье», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В конце января Аня Тейлор-Джой посетила шоу Christian Dior, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для мероприятия черное платье с длинной юбкой из цепи. Артистка дополнила образ длинными кожаными перчатками и босоножками на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в локоны.