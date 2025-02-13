Сабрина Карпентер в одном корсете снялась для обложки Vogue

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер снялась в откровенной фотосессии для модного журнала Vogue. Снимки опубликованы на сайте издания.

25-летняя знаменитость попала на обложку в голубом атласном корсете на шнуровке, дизайн которого вдохновлен нижним бельем певицы Мадонны. Последняя выступала в аналогичном корсете бренда Jean Paul Gaultier во время тура в 1990-м году. Прическа и макияж Карпентер также имитировали образы Мадонны 30-летней давности.

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Героиня съемки также позировала в красном кружевном комплекте белья в сочетании с чулками и туфлями на каблуках. К тому же стилисты подобрали для нее желтое платье с накидкой из перьев, которое напоминало культовый наряд актрисы Мэрилин Монро.

В октябре 2024 года попавшая на обложку Time Сабрина Карпентер ответила на критику ее откровенных нарядов.