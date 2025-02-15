Стилист рассказал, какая одежда визуально прибавляет возраст

По словам модного эксперта, такая одежда не идёт практически никому. Стилист Джорджио Аммирабиле рассказал, от каких вещей в гардеробе стоит избавиться, чтобы выглядеть моложе. На первом месте в списке «возрастной» одежды — объёмные кардиганы.

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И з - з а с в о е й б е с ф о р м е н н о с т и о н и п р и д а ю т о б р а з у н е р я ш л и в ы й в и д , з а с т а в л я я в а с в ы г л я д е т ь с т а р ш е с в о и х л е т , — объяснил эксперт.

«Серебро» досталось туфлям с круглым мысом и каблуком-блоком. Аммирабиле призвал носить вместо них стильные мюли, классические лодочки на невысоком каблуке или мокасины. Последние, к слову, в этом сезоне обещают стать главным трендом в обуви.

Третья рекомендация от стилиста — отказаться от шерстяных перчаток, которые носились не один сезон и уже потеряли товарный вид. Стоит отдавать предпочтение кожаным аксессуарам с молниями и другими стильными деталями. И, наконец, последнее, о чём стоит забыть, — сандалии с носками. Джорджио подчеркнул, что это выглядит неряшливо и лишает шарма любой образ.