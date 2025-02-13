Как правильно носить жемчуг

Украшения из жемчуга — неоднозначная вещь, но её несложно обратить в свою пользу.

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Жемчуг — классика ювелирки, которая постоянно возвращается в моду. Кажется, что он может добавить не только красоты и солидности, но и возраста. Однако при правильной стилизации жемчуг впишется в современный образ любой молодой девушки. Необходимо лишь придерживаться некоторых правил. Каких именно, рассказывает стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова в новом выпуске проекта "Короче, Омск".

« Д л я т о г о ч т о б ы в ы г л я д е т ь с т и л ь н о , с о в р е м е н н о и э л е г а н т н о , я п р е д л а г а ю о т к а з а т ь с я о т н о ш е н и я ж е м ч у г а г а р н и т у р о м , к о г д а м ы н о с и м о д н о в р е м е н н о с е р ь г и , к о л ь ц а и п о д в е с к и . Т а к о й п о д х о д с д е л а е т и з в а с ч о п о р н у ю а н г л и й с к у ю т ё т у ш к у . А в р я д л и в ы р а с с ч и т ы в а л и и м е н н о н а э т о в п е ч а т л е н и е » , — о т м е ч а е т э к с п е р т .

Второе, на что указывает стилист, это сочетание перламутровых шариков с другими ювелирными изделиями или бижутерией. Тут можно экспериментировать и соединять в одном комплекте различные материалы.

Когда жемчуг не уместен совсем, а когда можно намотать сразу несколько нитей? Подробнее об этом смотрите в видео.

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Жемчуг хорошо подходит для аксессуарной капсулы — базового набора предметов, дополняющих одежду. Кроме украшений, это обувь, сумки и очки. О том, как собрать такую капсулу, Виктория Клочкова рассказывала ранее. А здесь можно почитать принципы подбора сумки на каждый день, которая может превращаться в вечернюю.