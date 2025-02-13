Украсить, а не состарить: как правильно носить жемчуг
Украшения из жемчуга — неоднозначная вещь, но её несложно обратить в свою пользу.
Жемчуг — классика ювелирки, которая постоянно возвращается в моду. Кажется, что он может добавить не только красоты и солидности, но и возраста. Однако при правильной стилизации жемчуг впишется в современный образ любой молодой девушки. Необходимо лишь придерживаться некоторых правил. Каких именно, рассказывает стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова в новом выпуске проекта "Короче, Омск".
«Для того чтобы выглядеть стильно, современно и элегантно, я предлагаю отказаться от ношения жемчуга гарнитуром, когда мы носим одновременно серьги, кольца и подвески. Такой подход сделает из вас чопорную английскую тётушку. А вряд ли вы рассчитывали именно на это впечатление», — отмечает эксперт.
Второе, на что указывает стилист, это сочетание перламутровых шариков с другими ювелирными изделиями или бижутерией. Тут можно экспериментировать и соединять в одном комплекте различные материалы.
Когда жемчуг не уместен совсем, а когда можно намотать сразу несколько нитей? Подробнее об этом смотрите в видео.
Жемчуг хорошо подходит для аксессуарной капсулы — базового набора предметов, дополняющих одежду. Кроме украшений, это обувь, сумки и очки. О том, как собрать такую капсулу, Виктория Клочкова рассказывала ранее. А здесь можно почитать принципы подбора сумки на каждый день, которая может превращаться в вечернюю.