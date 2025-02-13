Создана помада со вкусом картошки

В США создали помаду со вкусом картофеля фри. Об этом сообщает издание Idaho News 6.

© Газета.Ru

Комиссия по выращиванию картофеля штата Айдахо представила помаду для губ под названием «Поцелуй Франции» со вкусом картофеля фри. Комитет выпустил косметический продукт ко Дню святого Валентина. По словам создателей, новый бальзам для губ сократит разрыв «между голодом и желанием». Для того, чтобы получить помаду, необходимо оплатить стоимость доставки.

В ноябре 2024 года компания KFC начала продавать упаковочную бумагу со вкусом бургера. Lickable Wrapping Paper пропитана ингредиентами бургера Stacker Burger из сети фастфуда. На красной бумаге изображены логотипы компаний и наггетсы. Согласно описанию, бумагу можно облизывать.

До этого KFC выпустили свечу с ароматом фирменного баскета с жареной курицей. В коллаборации с брендом Homesick Candles фастфуд выпустил свечи с ароматом фирменного баскета: жареная курица, чеснок, перец, а также печенья Buttery Biscuit с нотками меда. Помимо свечей в коллекции представлен ароматизатор для машины с запахом жареной курицы.