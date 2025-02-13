Шесть бьюти-привычек, о которых нужно забыть к 40 годам

С возрастом наше тело и кожа меняются, а значит, уход за собой тоже должен эволюционировать. Те косметические привычки, которые прекрасно работали в 20 и 30 лет, после 40 могут не только потерять эффективность, но и откровенно вредить внешности.

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Ошибки в уходе и макияже могут добавлять возраст, провоцировать сухость, пигментацию, потерю упругости и другие нежелательные изменения. Какие бьюти-привычки пора оставить в прошлом, если хочется выглядеть свежо, ухоженно и естественно? Разбираем шесть главных ошибок с велнес-коучем Марией Лейман.

Игнорировать потребности кожи

В 20 лет можно было ухаживать за лицом истинно мужским способом — следить, чтобы его не били. Мы сто раз забывали нанести крем, ложились спать под утро с макияжем или порой умывались чуть ли не хозяйственным мылом — кожа прощала такие эксперименты. После 40 этот подход уже не работает. С возрастом кожа теряет влагу, замедляется обновление клеток, снижается выработка коллагена, поэтому простой базовый уход уже недостаточен.

« П о д б е р и т е у х о д п о в о з р а с т у : у в л а ж н е н и е , п и т а н и е , а н т и о к с и д а н т ы , з а щ и т а о т с о л н ц а . У ч и т ы в а й т е т и п к о ж и и с е з о н : з и м о й б о л ь ш е п и т а т е л ь н ы х т е к с т у р , л е т о м л е г к и е у в л а ж н я ю щ и е ф о р м у л ы . П р о в е д и т е р е в и з и ю с в о е г о б ь ю т и - а р с е н а л а и и з б а в ь т е с ь о т н е п о д х о д я щ и х и л и а г р е с с и в н ы х с р е д с т в ( н а п р и м е р , с п и р т о в ы х л о с ь о н о в ) » , — с о в е т у е т с п е ц и а л и с т .

Наносить макияж в технике «как привыкла»

Мэйк, который отлично смотрелся в 25, может выглядеть неуместно в 40+. Например, жестокий контуринг, плотные тональные основы, темные матовые помады могут визуально утяжелять лицо и делать его старше.

Вместо этого выбирайте легкие тональные средства, которые сохраняют естественное сияние кожи. Используйте кремовые текстуры (румяна, тени, хайлайтер) — они лучше ложатся на кожу. Вместо четких графичных линий делайте мягкую растушевку.

Использовать уход «на всякий случай»

Многие начинают пробовать все подряд, ориентируясь не на потребности кожи, а на советы блогеров, подруг и рекламные обещания. В результате кожа перегружается, появляются раздражения, сухость или, наоборот, жирный блеск.

Вместо этого научитесь анализировать состояние кожи (или посетите грамотного косметолога). Выбирайте действенные, но минимально агрессивные средства: ретинол, пептиды, антиоксиданты. Добавляйте новые активы постепенно, чтобы избежать раздражений.

Экспериментировать с жесткими диетами

После 40 обмен веществ замедляется, но резкий отказ от еды только ухудшает ситуацию. Диеты с жесткими ограничениями приводят к потере мышечной массы, дряблости кожи и истощению волос.

« О ч е н ь х о р о ш о р а з о б р а т ь с я с о с в о и м р а ц и о н о м , п о д д е р ж и в а я б а л а н с б е л к о в , ж и р о в , у г л е в о д о в . Е щ е с т о и т с л е д и т ь з а к о л л а г е н о м , О м е г а − 3 , в и т а м и н а м и A , C , E . Г л а в н о е — в ы б и р а т ь п и т а н и е , а н е о г р а н и ч е н и я — д о л г о с р о ч н ы й п о д х о д в с е г д а э ф ф е к т и в н е е , ч е м ' п л я с а т ь о т о б р а т н о г о » , — у т в е р ж д а е т в е л н е с - к о у ч .

Игнорировать SPF

Пигментация, сухость, морщины — на 80% это следствие УФ-излучения. Если раньше можно было пропускать SPF без видимых последствий, то после 40 кожа уже не прощает ошибок.

Использовать SPF 30—50 нужно каждый день, даже зимой, даже когда пасмурно. Выбирайте легкие текстуры (флюиды, эмульсии), если не нравится ощущение плотной пленки крема. Дополняйте защиту антиоксидантами (витамин С, ниацинамид, полифенолы). И лучше забыть об оправданиях типа «я не сгораю» — повреждения накапливаются с годами.

Спать мало и не следить за режимом

В 20—30 лет можно было не досыпать и выглядеть нормально. После 40 хронический недосып начинает буквально «писать историю» на лице: тусклая кожа, отеки, морщины, вялость. Золотое правило очень простое: спать 7—8 часов и ложиться не позднее 23:00. Чтобы засыпать лучше, ввести ритуалы расслабления — теплый душ, уходовые процедуры, отказ от гаджетов.