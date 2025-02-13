В России зафиксировано большое количество «серой» косметики

Многие сотрудники сферы косметологии, к сожалению, воспринимают этот бизнес как наживу, не думая о здоровье людей и пренебрегая образованием и сертификацией, заявила в пресс-центре НСН Алевтина Атагишиева.

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В России существует огромная проблема «серой» косметологии, где используют несертифицированные препараты и работают люди без медицинского образования. Об этом в пресс-центре НСН заявила косметолог Алевтина Атагишиева.

« Н а т е р р и т о р и и Р о с с и и п р о б л е м а с " с е р о й " к о с м е т о л о г и е й . О н а п р о ц в е т а е т , н а ч и н а я с н е з а к о н н о г о о б о р о т а п р е п а р а т о в , к о т о р ы е в в о з я т с я к а к и з д р у ж е с т в е н н ы х , т а к и н е и з д р у ж е с т в е н н ы х с т р а н б е з к а к и х - л и б о с е р т и ф и к а т о в . О г р о м н о е к о л и ч е с т в о н е с е р т и ф и ц и р о в а н н ы х п р о д у к т о в . О ч е н ь м н о г о л ю д е й б е з м е д и ц и н с к о г о о б р а з о в а н и я , к о т о р ы е р а б о т а ю т в и н д у с т р и и к р а с о т ы . О н и , к с о ж а л е н и ю , в о с п р и н и м а ю т э т о к а к с р е д с т в о н а ж и в ы и в ы с о к о г о д о х о д а . М а л о к т о п о н и м а е т , ч т о к р а с о т а н а ч и н а е т с я т о л ь к о ч е р е з з д о р о в ь е и б а з о в о е з д о р о в ь е - э т о е ж е г о д н а я п р о в е р к а о р г а н и з м а . " С е р ы й " р ы н о к п р о ц в е т а е т и а л ь т е р н а т и в н ы х м е т о д о в о м о л о ж е н и я н а с т о л ь к о м н о г о , ч т о н е к о т о р ы е и з н и х с т ы д н о п р о и з н о с и т ь » , — п о д е л и л а с ь о н а .

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил НСН, что диета является лечением, которое должен назвать врач подходящей специализации, и призвал не заниматься самолечением, чтобы не навредить своему здоровью.