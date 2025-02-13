В России зафиксировано большое количество «серой» косметики

В индустрии заявили о большом количестве «серых» косметических средств в России
Многие сотрудники сферы косметологии, к сожалению, воспринимают этот бизнес как наживу, не думая о здоровье людей и пренебрегая образованием и сертификацией, заявила в пресс-центре НСН Алевтина Атагишиева.
В России существует огромная проблема «серой» косметологии, где используют несертифицированные препараты и работают люди без медицинского образования. Об этом в пресс-центре НСН заявила косметолог Алевтина Атагишиева.
«На территории России проблема с "серой" косметологией. Она процветает, начиная с незаконного оборота препаратов, которые ввозятся как из дружественных, так и не из дружественных стран без каких-либо сертификатов. Огромное количество несертифицированных продуктов. Очень много людей без медицинского образования, которые работают в индустрии красоты. Они, к сожалению, воспринимают это как средство наживы и высокого дохода. Мало кто понимает, что красота начинается только через здоровье и базовое здоровье - это ежегодная проверка организма. "Серый" рынок процветает и альтернативных методов омоложения настолько много, что некоторые из них стыдно произносить», — поделилась она.
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил НСН, что диета является лечением, которое должен назвать врач подходящей специализации, и призвал не заниматься самолечением, чтобы не навредить своему здоровью.