Стилист Александр Рогов назвал одежду с оленьим принтом трендом 2025 года
Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить Бэмби Кор в 2025 году. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Грядет Бэмби Кор Эра уже можно начинать искать одежду с оленьим окрасом. По-моему, очень милый тренд», — написал Рогов.
Недавно ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов рекомендовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.
А накануне Рогов высмеял тренд на сумки-сапоги.
На днях стилист назвал альтернативу курткам. Александр Рогов рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.