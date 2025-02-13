Стилист Александр Рогов назвал одежду с оленьим принтом трендом 2025 года

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить Бэмби Кор в 2025 году. Об этом он написал в Telegram-канале.

Александр Рогов призвал носить Бэмби Кор
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«Грядет Бэмби Кор Эра уже можно начинать искать одежду с оленьим окрасом. По-моему, очень милый тренд», написал Рогов.

Недавно ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов рекомендовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.

А накануне Рогов высмеял тренд на сумки-сапоги.

На днях стилист назвал альтернативу курткам. Александр Рогов рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.

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Александр Рогов