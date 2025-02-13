Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить Бэмби Кор в 2025 году. Об этом он написал в Telegram-канале.

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« Г р я д е т Б э м б и К о р Э р а у ж е м о ж н о н а ч и н а т ь и с к а т ь о д е ж д у с о л е н ь и м о к р а с о м . П о - м о е м у , о ч е н ь м и л ы й т р е н д » , — н а п и с а л Рогов.

Недавно ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов рекомендовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.

А накануне Рогов высмеял тренд на сумки-сапоги.

На днях стилист назвал альтернативу курткам. Александр Рогов рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.