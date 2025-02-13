Стилист дал совет, как правильно носить мужские аксессуары

Мужской стиль — это не только общее восприятие образа, его всегда играют детали. Именно аксессуары делают облик завершенным, индивидуальным и выразительным. Однако аксессуары — подтяжки, галстук-бабочка и ремень — это не просто элементы гардероба, а вещи с характером, которые требуют правильного подхода. Если использовать их неумело, образ может получиться перегруженным или не гармоничным, но если знать несколько стильных приемов — можно выглядеть собранно, элегантно и уверенно. Выяснили у стилиста Маши Ведерниковой, как правильно носить подтяжки, бабочку и ремень, чтобы выглядеть современно и уместно.

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Не надевайте подтяжки и ремень вместе

Это главное правило. Подтяжки и ремень выполняют ровно одну и ту же функцию — держат брюки на месте. Если надеть их одновременно, это будет избыток фиксации, да еще и визуальный перегруз. Примерно как если бы вы водрузили на голову разом и шляпу, и кепку.

« Е с л и н у ж е н к л а с с и ч е с к и й и л и с т р о г и й о б р а з , п р е д п о ч т и т е л ь н е е р е м е н ь . Е с л и х о ч е т с я д о б а в и т ь и з ю м и н к у , в и н т а ж н о е н а с т р о е н и е и л и в ы д е л и т ь т а л и ю , в ы б и р а й т е п о д т я ж к и . В п о в с е д н е в н ы х л у к а х п о д т я ж к и х о р о ш о с о ч е т а ю т с я с б р ю к а м и б е з ш л е в о к и л и д ж и н с а м и , а р е м е н ь — с б р ю к а м и , у к о т о р ы х о н и е с т ь » , — о б ъ я с н я е т э к с п е р т .

Галстук-бабочка требует правильного окружения

Галстук-бабочка — это не просто замена классического галстука, а отдельный аксессуар с определенным настроением. Он добавляет игривости, формальности или оригинальности, в зависимости от материала и сочетания.

« Б а б о ч к а и д е а л ь н а в о ф и ц и а л ь н ы х о б р а з а х — с к о с т ю м о м , с м о к и н г о м , ж и л е т о м . В п о в с е д н е в н ы х к о м п л е к т а х о н а и з у м и т е л ь н о с о ч е т а е т с я с р у б а ш к а м и в к л е т к у , д ж и н с а м и , т в и д о в ы м и п и д ж а к а м и . Ч т о б ы о б р а з в ы г л я д е л р а с с л а б л е н н ы м , в ы б и р а й т е б а б о ч к у и з ш е р с т и , в е л ь в е т а и л и х л о п к а » , — г о в о р и т с т и л и с т .

Не стоит надевать ее с небрежно расстегнутым воротником — это создает диссонанс. Исключение — расслабленно развязанный галстук-бабочка и закатанные рукава, в таком виде любят щегольнуть некоторые звезды. Слишком большие или кричащие модели тоже мало кому идут и в основном не слишком уместны — если только это не часть костюма на костюмированную вечеринку.

Подтяжки должны сочетаться с образом, а не быть отдельной деталью

Подтяжки — это стильный, но довольно редкий аксессуар, который требует понимания баланса. Они могут придать образу шарм старой школы, подчеркнуть талию или добавить винтажности, но их нужно вписывать в общий стиль.

Если подтяжки в классическом стиле (однотонные, темные) — они хорошо смотрятся с костюмом, жилетом, рубашкой. В расслабленном образе можно использовать цветные подтяжки, сочетая их с футболками, джинсами или брюками чинос. Если они яркие, остальная одежда должна быть сдержанной, иначе образ получится слишком перегруженным. Лучше всего смотрятся подтяжки на пуговицах, а не на зажимах — так они выглядят более гармонично.

Ремень должен сочетаться с обувью

Правило «ремень и обувь одного цвета» — одно из ключевых в мужском стиле. Это простое правило, но именно оно создает ощущение целостности и продуманности в образе.

Формула простая: черный ремень — только с черной обувью. Коричневый ремень — с коричневой или бежевой обувью. Серый, синий, бордовый — должны оттенять или перекликаться с обувью и другими аксессуарами. А вот комбинации «черный ремень — коричневые туфли» (и наоборот) выглядят небрежно.

Балансируйте аксессуары

Галстук-бабочка, подтяжки и ремень — это аксессуары, которые несут разную стилистику. Главное правило — не перегружать образ и уметь выбирать правильные сочетания.

Если бабочка яркая, подтяжки или ремень должны быть нейтральными. Если подтяжки акцентные, остальной образ должен быть спокойным. К ремню можно добавить часы или браслет в тон, чтобы создать гармонию.