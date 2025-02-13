Стилист дал совет, как правильно носить мужские аксессуары

Мужские аксессуары: 5 секретов от стилиста, как носить их стильно и правильно
Мужской стиль — это не только общее восприятие образа, его всегда играют детали. Именно аксессуары делают облик завершенным, индивидуальным и выразительным. Однако аксессуары — подтяжки, галстук-бабочка и ремень — это не просто элементы гардероба, а вещи с характером, которые требуют правильного подхода. Если использовать их неумело, образ может получиться перегруженным или не гармоничным, но если знать несколько стильных приемов — можно выглядеть собранно, элегантно и уверенно. Выяснили у стилиста Маши Ведерниковой, как правильно носить подтяжки, бабочку и ремень, чтобы выглядеть современно и уместно.
Не надевайте подтяжки и ремень вместе
Это главное правило. Подтяжки и ремень выполняют ровно одну и ту же функцию — держат брюки на месте. Если надеть их одновременно, это будет избыток фиксации, да еще и визуальный перегруз. Примерно как если бы вы водрузили на голову разом и шляпу, и кепку.
«Если нужен классический или строгий образ, предпочтительнее ремень. Если хочется добавить изюминку, винтажное настроение или выделить талию, выбирайте подтяжки. В повседневных луках подтяжки хорошо сочетаются с брюками без шлевок или джинсами, а ремень — с брюками, у которых они есть», — объясняет эксперт.
Галстук-бабочка требует правильного окружения
Галстук-бабочка — это не просто замена классического галстука, а отдельный аксессуар с определенным настроением. Он добавляет игривости, формальности или оригинальности, в зависимости от материала и сочетания.
«Бабочка идеальна в официальных образах — с костюмом, смокингом, жилетом. В повседневных комплектах она изумительно сочетается с рубашками в клетку, джинсами, твидовыми пиджаками. Чтобы образ выглядел расслабленным, выбирайте бабочку из шерсти, вельвета или хлопка», — говорит стилист.
Не стоит надевать ее с небрежно расстегнутым воротником — это создает диссонанс. Исключение — расслабленно развязанный галстук-бабочка и закатанные рукава, в таком виде любят щегольнуть некоторые звезды. Слишком большие или кричащие модели тоже мало кому идут и в основном не слишком уместны — если только это не часть костюма на костюмированную вечеринку.
Подтяжки должны сочетаться с образом, а не быть отдельной деталью
Подтяжки — это стильный, но довольно редкий аксессуар, который требует понимания баланса. Они могут придать образу шарм старой школы, подчеркнуть талию или добавить винтажности, но их нужно вписывать в общий стиль.
Если подтяжки в классическом стиле (однотонные, темные) — они хорошо смотрятся с костюмом, жилетом, рубашкой. В расслабленном образе можно использовать цветные подтяжки, сочетая их с футболками, джинсами или брюками чинос. Если они яркие, остальная одежда должна быть сдержанной, иначе образ получится слишком перегруженным. Лучше всего смотрятся подтяжки на пуговицах, а не на зажимах — так они выглядят более гармонично.
Ремень должен сочетаться с обувью
Правило «ремень и обувь одного цвета» — одно из ключевых в мужском стиле. Это простое правило, но именно оно создает ощущение целостности и продуманности в образе.
Формула простая: черный ремень — только с черной обувью. Коричневый ремень — с коричневой или бежевой обувью. Серый, синий, бордовый — должны оттенять или перекликаться с обувью и другими аксессуарами. А вот комбинации «черный ремень — коричневые туфли» (и наоборот) выглядят небрежно.
Балансируйте аксессуары
Галстук-бабочка, подтяжки и ремень — это аксессуары, которые несут разную стилистику. Главное правило — не перегружать образ и уметь выбирать правильные сочетания.
Если бабочка яркая, подтяжки или ремень должны быть нейтральными. Если подтяжки акцентные, остальной образ должен быть спокойным. К ремню можно добавить часы или браслет в тон, чтобы создать гармонию.