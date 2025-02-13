Отеки под глазами могут появляться по разным причинам: нехватка сна, употребление соли, стресс или застой лимфы. Если утром в зеркале вас встречает припухлость, не спешите искать патчи – можно быстро снять отеки с помощью самомассажа.

Этот метод помогает активизировать лимфоток и снять напряжение в шейной области, что часто становится причиной застоя жидкости в тканях.

Возьмитесь рукой за ухо и слегка потяните его вверх. Другой рукой нащупайте длинную мышцу, которая идет от уха вниз к ключице. Начните медленно растягивать эту мышцу, аккуратно надавливая на нее пальцами. Когда почувствуете натяжение, сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Повторите несколько раз.

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Этот прием помогает запустить движение лимфы, снять отечность и улучшить кровообращение в области лица.

Подробнее о том, как выполнять такой массаж рассказал в своем видео врач Сергей Длин.