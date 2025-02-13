Стилист Бородиной ответил, что носить весной 2025 года

Стилист Ксении Бородиной и Анастасии Решетовой Алеко Надирян назвал натуральный мех трендом Недели моды в Нью-Йорке. Об этом он написал в Telegram-канале.

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« С о б р а л д л я в а с л у ч ш и й с т р и т с т а й л с Н е д е л и м о д ы в Н ь ю - Й о р к е . Ч т о о т м е т и л : о б и л и е м е х а ( о т н а т у р а л ь н о г о д о и с к у с с т в е н н о г о ) , р а з н о о б р а з и е г о л о в н ы х у б о р о в ( о т с л и м б е й с б о л о к д о с у п е р о б ъ е м н ы х у ш а н о к ) , к о н т р а с т н ы е с о ч е т а н и я , п о ч е м у - т о м н о г о я р к о - г о л у б ы х э л е м е н т о в : с т а в л ю н а т о , ч т о э т о б у д е т о д н и м и з г л а в н ы х о т т е н к о в в е с н ы , н е с м о т р я н а п р о г н о з P a n t o n e » , — н а п и с а л с т и л и с т .

В начале ноября Алеко Надирян назвал «той самой» новую «Биркин» за 50 тысяч рублей. А тренд задала Белла Хадид, она не раз выгуливала сумку с повседневными образами.

А до этого Алеко Надирян призывал носить вишневый оттенок с горчичным. По его словам, насыщенный песочный создает таинственную композицию. Также вишневый оттенок сочетается с небесно-голубым, который создает «зимнюю ассоциацию и очень эффектный образ».

Стилист также объяснял, как выбрать тренч.