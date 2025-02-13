Стилист Бородиной ответил, что носить весной 2025 года

Стилист Алеко Надирян призвал носить мех и голубой цвет весной 2025
Стилист Ксении Бородиной и Анастасии Решетовой Алеко Надирян назвал натуральный мех трендом Недели моды в Нью-Йорке. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Собрал для вас лучший стритстайл с Недели моды в Нью-Йорке. Что отметил: обилие меха (от натурального до искусственного), разнообразие головных уборов (от слим бейсболок до суперобъемных ушанок), контрастные сочетания, почему-то много ярко-голубых элементов: ставлю на то, что это будет одним из главных оттенков весны, несмотря на прогноз Pantone», — написал стилист.
В начале ноября Алеко Надирян назвал «той самой» новую «Биркин» за 50 тысяч рублей. А тренд задала Белла Хадид, она не раз выгуливала сумку с повседневными образами.
А до этого Алеко Надирян призывал носить вишневый оттенок с горчичным. По его словам, насыщенный песочный создает таинственную композицию. Также вишневый оттенок сочетается с небесно-голубым, который создает «зимнюю ассоциацию и очень эффектный образ».
Стилист также объяснял, как выбрать тренч.