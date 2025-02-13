С чем нельзя сочетать легинсы

Легинсы сегодня заменяют женщинам массу предметов гардероба. Они носят их вместо джинсов, брюк и колготок, считая, что выглядят при этом безупречно. В ряде случаев так и есть, но далеко не все знают, куда и с чем можно носить эту довольно коварную деталь образа. Тренажерный зал не в счет. Там как раз позволительно ходить в обтягивающем и удобном.

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Стилист Светлана Шеберова считает, что легинсы не стоит слишком уж «демонизировать», помещая их в разряд безвкусных и опасных при составлении образа вещей. Возможно, такое клеймо они заполучили после многочисленных интернет-мемов о женщинах в леопардовых лосинах. Но тут уже вопрос самоуверенности женщины и ее умения оценить свою фигуру в зеркале.

Где легинсам не место

Разгуливать в обтягивающих «пятую точку» легинсах по городским паркам и скверам, конечно, допустимо. Известные блогеры с безупречными формами умудрились замотивировать тысячи женщин следовать их примеру, комбинируя легинсы с кроп-топами, короткими толстовками и кожаными косухами. На фотомоделях такие сочетания смотрятся органично и красиво, а вот на среднестатистических девушках с возможными недостатками фигуры — нелепо и смешно.

Стилист советует, в первую очередь, обратить внимание на предназначение легинсов. Если они спортивные, о чем свидетельствуют нашивки, логотипы брендов, специальные вставки — то носим их только на тренировки и уличные пробежки. Для повседневной носки они не годятся, и уж тем более для посещения театров, кино, музеев и ресторанов. Более классические варианты надевать можно, но опять же в правильных сочетаниях с другими вещами.

Снимите это немедленно

Не лучший дуэт легинсы составят с короткими кофтами, обтягивающими топами и боди. Во моде первостепенен баланс, а значит обтягивающий откровенный низ лучше уравновесить более свободными вещами сверху.

« В е р х д о л ж е н о б ъ е м н ы м . Э т о н е о б я з а т е л ь н о о в е р с а й з , н о в а р и а н т ы в о з д у ш н ы е , в и з у а л ь н о о б ъ е м н е е , ч е м в а ш и н о г и в л е г и н с а х . Л у ч ш е , е с л и в е р х б у д е т з а к р ы в а т ь п а х о в у ю з о н у . Т о е с т ь б л у з ы , ж а к е т ы и р у б а ш к и в ы б и р а е м н и ж е с е р е д н ы б е д р а . Т а к м ы и д о с т о и н с т в а ф и г у р ы н е с к р о е м , и с о з д а д и м н е к у ю з а г а д о ч н о с т ь о б р а з а » , — г о в о р и т с т и л и с т .

Ну и на материал легинсов желательно обращать внимание. Для прогулок едва ли годится «голая» синтетика. Плотная натуральная ткань будет смотреться дороже и выигрышнее.