Ким Кардашьян представила белье для увеличения ягодиц

Американская телезвезда Ким Кардашьян представила белье для увеличения ягодиц под собственным брендом Skims. Подробности публикует Page Six.

Ким Кардашьян представила белье для увеличения ягодиц
© globallookpress.com

В ассортименте марки появилось корректирующее белье, в которое вшиты специальные мягкие накладки, призванные приподнимать ягодицы и добавлять им до пяти сантиметров объема. Известно, что в новую линейку вошли шорты и боди разных цветов. Стоимость велосипедок, например, составит 78 долларов (7324 рубля).

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Известно, что новое белье поступит в продажу в четверг, 13 февраля. В рекламной съемке, помимо моделей, приняла участие и сама Кардашьян.

В январе Ким Кардашьян начала продавать дырявые трусы в честь Дня святого Валентина. Речь шла о трусах-стрингах с вырезом в виде сердца, которые можно было приобрести в преддверии Дня всех влюбленных за 28 долларов.

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