Американская телезвезда Ким Кардашьян представила белье для увеличения ягодиц под собственным брендом Skims. Подробности публикует Page Six.

В ассортименте марки появилось корректирующее белье, в которое вшиты специальные мягкие накладки, призванные приподнимать ягодицы и добавлять им до пяти сантиметров объема. Известно, что в новую линейку вошли шорты и боди разных цветов. Стоимость велосипедок, например, составит 78 долларов (7324 рубля).

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Известно, что новое белье поступит в продажу в четверг, 13 февраля. В рекламной съемке, помимо моделей, приняла участие и сама Кардашьян.

В январе Ким Кардашьян начала продавать дырявые трусы в честь Дня святого Валентина. Речь шла о трусах-стрингах с вырезом в виде сердца, которые можно было приобрести в преддверии Дня всех влюбленных за 28 долларов.