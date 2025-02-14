Дизайнер рассказал, как изменился стиль Галич за полтора года

За последние 1,5 года имидж Иды Галич сильно изменился: блогерша не только похудела, но и стала выбирать яркую, трендовую одежду. Также Ида отрезала себе челку, но не все оценили ее преображения. Так, экс-подруга Настя Ивлеева публично высмеяла новый имидж Галич. Дизайнер Артем Терентьев считает, что блогерше не стоит обращать внимание на Настю, которая, вероятно, ей завидует. По мнению Артема, Ида раскрылась публике со стороны высокой моды и дорогого люкса, чего нельзя сказать об Ивлеевой. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

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« С а м ы й г л а в н ы й к о з ы р ь И д ы Г а л и ч — э т о е е с м е л о с т ь и н е о р д и н а р н о с т ь ! И д а с е й ч а с н а с т о л ь к о з а д а л а в ы с о к у ю п л а н к у п о с в о е м у с т и л ю , ч т о и н о г д а о н а к а ж е т с я н е д о с я г а е м о й ! Б е з у с л о в н о , з а 1 , 5 г о д а е ё с т и л ь п р е т е р п е л б е з у м н ы е п е р е м е н ы , г р у б о г о в о р я , и з о б ы ч н о й д е в о ч к и И д а п е р е в о п л о т и л а с ь в д е в у ш к у в ы с о к о г о п о л е т а , б л о г е р а н о м е р 1 в Р о с с и и ! Р а н ь ш е у н е е н е б ы л о л ю к с о в ы х в е щ е й , а с в о и п е р в ы е д о р о г и е п о к у п к и Г а л и ч п о к а з ы в а л а с н е п о с р е д с т в е н н о с т ь ю . С е й ч а с о н а д и к т у е т м о д н ы е т р е н д ы в с е м д е в у ш к а м . В о п р о с в т о м , к а к д о л г о о н а п р о д е р ж и т с я н а т а к о м п и к е п о п у л я р н о с т и и м о д ы . К а к п р а в и л о , б о л е е д в у х л е т п о д о б н ы е к е й с ы н е д е р ж а т с я , п о к р а й н е й м е р е , я н е б ы л с в и д е т е л е м , н о в с е м о ж е т б ы т ь в п е р в ы е ! У И д ы е с т ь в с е ш а н с ы » , — в ы с к а з а л с я А р т е м .

Дизайнер отметил, что своему перевоплощению Ида обязана стилисту Олегу Горчанину, который открыл в ней женственность, изысканность, показал со стороны высокой моды и дорогого люкса.

Галич — ориентир для модниц, потому что использует в своем гардеробе множество современных трендов. В первую очередь, связанных с асимметрией, графическими решениями, контрастными композициями. У Иды превалирует одежда в стиле оверсайз и наряды, которые построены на сочетании белого и черного. У Иды всегда очень грамотно подобраны аксессуары и украшения, никогда не бывает перегруза или пустоты.

Отдельно дизайнер отметил наряды блогерши на Неделе моды в Париже.

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