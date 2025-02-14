В сеть слили первое фото, сделанное на камеру Xiaomi 15 Ultra с оптическим зумом

Xiaomi 15 Ultra еще не вышел, но уже привлек внимание фотолюбителей.

Глава компании Лэй Цзюнь опубликовал на Weibo первый снимок, сделанный на смартфон, демонстрируя возможности нового перископного телеобъектива.

Фото снято на 100-мм перископическую камеру, предположительно, 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HP9. Он использует технологию 4×4 пиксельного объединения, улучшая детализацию и яркость снимков при слабом освещении.

Камера поддерживает 4.3-кратный оптический и 100-кратный цифровой зум с AI-обработкой.

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Лэй Цзюнь ранее обещал революционные улучшения в ночной съемке и опубликованный снимок подтверждает его слова: минимальный шум, четкость и баланс светлых и темных участков на высоком уровне.

Xiaomi 15 Ultra представят в конце февраля.

Смартфон получит Snapdragon 8 Elite, 2K-дисплей и 6000 мАч аккумулятор с 90-Вт зарядкой. Также ожидается рост цены по сравнению с Xiaomi 14 Ultra (6499 юаней или ~$890).