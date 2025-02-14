Эльза Хоск поделилась кадрами с роскошным образом

Наряд модели — отличная идея для светского мероприятия. Эльза Хоск опубликовала в личном блоге кадр, для которого позировала в роскошном образе. Манекенщица надела чёрное платье в пол. Изюминка лука — полностью открытая спина.

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Хоск сделала объёмную укладку, которая блестяще смотрится на трендовой сейчас короткой стрижке. Идеальным дополнением образа стал макияж с аккуратными стрелками и нюдовым блеском.

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Лаконичный минимализм — фаворит в нарядах Эльзы Хоск. Даже для самых масштабных событий она выбирает гармоничные и часто монохромные образы, которые уместны на любом мероприятии.