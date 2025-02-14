Жена Роберта Паттинсона появилась на показе в экстремально коротком наряде

Американская актриса и певица в откровенном наряде появилась на показе люксового бренда Michael Kors. Снимки публикует Daily Mail.

33-летняя жена актера Роберта Паттинсона посетила дефиле, которое состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Знаменитость позировала перед фотографами в экстремально коротком черном комбинезоне и меховой куртке того же цвета. Исполнительница также надела солнцезащитные очки и темные колготки, а завершали образ туфли на каблуках.

© Lenta.ru

Помимо Уотерхаус на шоу присутствовали и другие звезды, в том числе Лия Мишель, Кэрри Вашингтон, Ума Турман и другие.

В октябре 2024 года Роберт Паттинсон снялся в рекламе модного бренда. Звезда культовых «Сумерек» примерил несколько образов из новой коллекции Dior Icons.