Жена Джастина Бибера снялась топлес в рекламе духов

Американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер снялась в рекламной кампании парфюма YSL. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость позировала перед фотографом на фоне тропических листьев, с распущенными волосами и мейкапом в естественных тонах. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. В руках она держала флакон с духами марки YSL.

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В январе Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы. Звезду запечатлели вместе с подругой, моделью Кендалл Дженнер, в городе Аспене, который известен своим горнолыжным курортом.