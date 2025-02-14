Певица Нюта вышла на публику с новым имиджем

Экс-солистка группы «Ранетки», певица Нюта стала гостьей первой в 2025 году презентации музыкальных релизов «Вечерний Звук». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе.

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В четверг, 13 февраля, в пространстве СТУДИО выступили Полина Гагарина, SEREBRO, Betsy, Митя Фомин, Bearwolf, NLO, By Индия и не только. Гостьей стала певица Нюта, которая появилась на публике с новым имиджем. Певица позировала с красными волосами. Она была одета в корсетное мини-платье с открытыми руками и глубоким декольте.

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Гостями вечера также стала группа Инь-Ян, группа Queens (Катя и Волга Король), артисты JANNET, MARGO, Netsignala и другие.

В мае 2024 года артистка рассказывала, что участницы группы не получали высокие гонорары, даже будучи в «Ранетках». Девушка вспомнила, как им отдали лишь 100 тыс. рублей за концерт в «Олимпийском», в то время как реальный доход составлял в миллионы рублей. По словам Нюты, вырученные за выступление деньги казались им большими, так как их зарплата была соразмерна той, что получали родители.