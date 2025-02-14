Звезды сериала «Слово пацана» продают свою одежду

Россияне получат возможность купить ранее принадлежавшие знаменитостям вещи. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители «Авито».

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На платформе начали продавать одежду и аксессуары, в которых актеры Рузиль Минекаев и актриса Полина Гухман снимались в сериалах онлайн-кинотеатра PREMIER «Подслушано в Рыбинске» и «Первый раз». Все средства, вырученные с продажи вещей, будут направлены в благотворительный фонд «Измени одну жизнь», который помогает детям-сиротам найти семью.

Отмечается, что звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев выставил на продажу куртку, вязаную шапку и другие предметы гардероба со съемок.

« О д е ж д а п р е т е р п е л а с ъ е м к и с ц е н с п о г о н я м и , д р а к а м и и с т р е л ь б о й . К а ж д а я п о т е р т о с т ь н а н е й — э т о и с т о р и я » , — п о д ч е р к н у л о н .

В то же время Гухман предложила поклонникам спортивный костюм винного цвета, топ с сеткой, лиловые луноходы и несколько ярких украшений.

В апреле компания «Авито» заявила о выходе на рынок путешествий.