Визажист Рассадина назвала способ быстро освежить образ с помощью консилера

Мягко растушеванный консилер в области под глазами быстро скроет ненужные нюансы и сделает взгляд более свежим. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по макияжу, визажист и бьюти-блогер Ирина Рассадина.

Визажист рассказал, как быстро освежить образ с помощью консилера
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По ее словам, наносить консилер на зону под глазами стоит после выполнения основного макияжа.

«Так как кожа здесь очень нежная, важно не переборщить, иначе велик риск, что средство в итоге скатается, предупредила эксперт. Советую выдавить немного средства сначала на палитру, а затем аккуратно набрать его на пушистую синтетическую кисть для макияжа. И уже ею очень тонко наносить консилер на кожу. Сперва на нижнее веко у внутреннего уголка глаза, потом у внешнего, а после мягкими движениями растянуть средство в области между ними. Плюс немного завести средство выше у внутреннего края глаза».

Очень важно использовать не слишком светлый консилер: он должен быть либо тон в тон, либо совсем немного светлее кожи, добавила Ирина Рассадина.

В финале поверх консилера визажист посоветовала нанести очень тонкий слой пудры, чтобы зафиксировать результат.

Ранее стилист-визажист Кристина Новикова рассказала, что зубы будут казаться белее, если отдавать предпочтение более холодным и ярким оттенкам. Например, красному, сливовому, серо-коричневому. А чтобы помада смотрелась безупречно, она посоветовала предварительно выравнивать кожу губ тональным кремом.

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