Визажист рассказал, как быстро освежить образ с помощью консилера

Мягко растушеванный консилер в области под глазами быстро скроет ненужные нюансы и сделает взгляд более свежим. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по макияжу, визажист и бьюти-блогер Ирина Рассадина.

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По ее словам, наносить консилер на зону под глазами стоит после выполнения основного макияжа.

« Т а к к а к к о ж а з д е с ь о ч е н ь н е ж н а я , в а ж н о н е п е р е б о р щ и т ь , и н а ч е в е л и к р и с к , ч т о с р е д с т в о в и т о г е с к а т а е т с я , – п р е д у п р е д и л а э к с п е р т . – С о в е т у ю в ы д а в и т ь н е м н о г о с р е д с т в а с н а ч а л а н а п а л и т р у , а з а т е м а к к у р а т н о н а б р а т ь е г о н а п у ш и с т у ю с и н т е т и ч е с к у ю к и с т ь д л я м а к и я ж а . И у ж е е ю о ч е н ь т о н к о н а н о с и т ь к о н с и л е р н а к о ж у . С п е р в а н а н и ж н е е в е к о у в н у т р е н н е г о у г о л к а г л а з а , п о т о м – у в н е ш н е г о , а п о с л е м я г к и м и д в и ж е н и я м и р а с т я н у т ь с р е д с т в о в о б л а с т и м е ж д у н и м и . П л ю с н е м н о г о з а в е с т и с р е д с т в о в ы ш е у в н у т р е н н е г о к р а я г л а з а » .

Очень важно использовать не слишком светлый консилер: он должен быть либо тон в тон, либо совсем немного светлее кожи, добавила Ирина Рассадина.

В финале поверх консилера визажист посоветовала нанести очень тонкий слой пудры, чтобы зафиксировать результат.

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