Не верьте рекламе: топ неработающих гаджетов для лица

Домашний уход за кожей лица, безусловно, важен для каждой женщины. С юного возраста и до старости в нашем арсенале должны присутствовать кремы, сыворотки, скрабы, маски и остальные бьюти-средства. Они необходимы, чтобы поддерживать нужный уровень увлажнения, очищать, питать верхние слои дермы. А вот многочисленные гаджеты, которые сейчас так активно рекламируются в Сети, к сожалению, часто оказываются пустышками в красивой оболочке.

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Однако в погоне за убегающей молодостью дамы продолжают скупать их и экспериментировать на себе. Некоторые даже утверждают, что эффект все-таки есть, но тут больше срабатывает пресловутое плацебо. Деньги уже потрачены, надежды на чудо-прибор возлагались немалые, да и производитель обещал, что из увядающего уставшего лица всего за несколько применений получится юное и привлекательное. Но пора снимать розовые очки и признаться себе, что эти штуковины годятся только для баловства, а иногда ими вовсе лучше к лицу не прикасаться, чтобы не навредить.

Гуаша и вакуумные банки

Эти приспособления можно купить в любом маркетплейсе, порой за копейки. Но лучше те же 200—500 рублей потратить на кило фруктов или упаковку хорошего чая, чем на псевдо-спаситель от морщин и отеков. Косметолог Яна Анточи предупреждает, что все подобные массажеры потенциально опасны, особенно, если вы не владеете техниками массажа профессионально:

« Б л о г е р ы у в е р я ю т , ч т о г у а ш а и б а н к и с п а с у т н а с о т с т а р е н и я , з а м е н я т п о д т я ж к у . В а ж н о п о н и м а т ь , к а к д е л а т ь м а с с а ж , н а ш и м а с с а ж н ы е л и н и и . Н о м н о г и е э т и м п р е н е б р е г а ю т и д е л а ю т н е п р а в и л ь н о . В р е з у л ь т а т е в о з н и к а е т п е р е т я ж е н и е т к а н и и м ы т о л ь к о у х у д ш а е м с о с т о я н е к о ж и » .

Кроме того, для обезвоженной кожи, долго находившейся в состоянии стресса, такие процедуры вообще противопоказаны. Они приведут к еще большему растяжению и даже травмам.

Бандажи

Повязки, которые обещают в короткий срок вернуть подтянутый овал лица, убрать второй подбородок, отеки и другие несовершенства кожи, тоже стоят довольно дешево. В описании указано, что бандаж легко заменяет многие косметологические процедуры и даже визит к пластическому хирургу, так как устраняет морщины, формирует скулы и заметно улучшает общий тонус. Но как бы не так. Обычный кусок ткани, даже если носить его не снимая круглосуточно, не способен на такое волшебство. Здравомыслящему человеку это и так понятно. А те, кто верили в результат, разочарованно констатируют — вещь бестолковая. По сути это просто симпатичная тряпочка, себестоимость которой меньше, чем разовая поездка в метро.

«Вообще ни о чем, пустая трата денег», «Появились прыщи и раздражение с сыпью», «Разочарование», — пишут испытавшие бандаж на себе покупательницы.

Микротоковые, лифтинг и другие массажеры

Качественные виды лифтинга, в том числе и RF, микротоковые процедуры нужно делать только в кабинете косметолога, который располагает профессиональной аппаратурой и способен еще на этапе консультации определить ваш тип кожи и предложить оптимальные методики для ее восстановления. Все, что продается на маркетплейсах с пометкой «Одобрено косметологами», на самом деле, ими же давно забраковано.

Эти приборы просто мило жужжат и массируют кожу. Возможно, после сеанса она даже раскраснеется и визуально помолодеет. Но это временный эффект, который исчезнет уже спустя час. Морщины останутся на прежних местах, если не углубятся еще сильнее, малярные мешки снова предательски нависнут под глазами, а румянец сменится характерной для возрастной кожи бледностью.

Мезороллеры

О вреде этих колючих мини-массажеров, которые якобы способны убрать многолетние шрамы, рубцы от акне, разгладить лицо от морщин, говорят многие специалисты. Врачи-дерматологи неоднократно предупреждали, что подвергать нежную кожу лица пытками мезороллером опасно. Но женщины упрямы и считают, что болевые ощущения от иголок — им только во благо. Но это не та самая жертва, которую нужно терпеть ради красоты. Кожу мезороллер не омолаживает, а травмирует, порой настолько, что после приходится бежать к пластическим хирургам. Только представьте: сотни острых (нестерильных) игл из непонятного материала разом вонзаются в лицо, протыкая его насквозь. Из ранок иногда даже проступают микрокапельки крови. Больше похоже на экзекуцию, а не на бьюти-процедуру, не так ли? Так может, пора прекратить заниматься самотравмированием и начать относиться к вопросам ухода более грамотно с точки зрения эффекта и безопасности.