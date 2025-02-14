Кайли Дженнер порадовала Тимоти Шаламе винтажным платьем для свидания

Кайли Дженнер поддержала своего бойфренда Тимоти Шаламе на мероприятии во вторник, выбрав по этому случаю облегающее винтажное чёрное платье. Дженнер вместе со стилистами Маккензи Гранквист и Александрой Роуз сделала ставку на платье Alaïa с открытой спиной из весенней коллекции 1998 года, которую показали на подиуме в тот же год, когда родилась звезда социальных сетей.

© globallookpress

В последнее время звезда реалити-шоу отдаёт предпочтение винтажным образам от Alaïa. Например, в прошлом месяце на Неделе высокой моды в Париже она выбрала прозрачное леопардовое мини-платье из коллекции 1991 года.

© Соцсети

Что касается Шаламе, то для церемонии награждения он выбрал более яркий наряд: рубашку на пуговицах с цветочным рисунком от Prada в зелёно-жёлтых тонах. Поверх он надел топ в оттенке зеленого лайма, дополнив образ мешковатыми джинсами True Religion и белыми кроссовками Bape. В тандеме с любимой актёр также надел бриллиантовое колье-чокер.

© globallookpress

Как обычно, Шаламе появился на красной дорожке в одиночестве и встретился с Кайли уже после на мероприятии. На видео, опубликованном в X (бывшем Twitter), подметили, как Дженнер гладит спину своего бойфренда перед тем, как он был объявлен лауреатом премии «Артист года в Арлингтоне». Несмотря на то, что селебрити держат свои отношения в секрете, в этом году их несколько раз видели вместе. Ну когда же дебют на красной дорожке?