Стилист Александр Рогов призвал носить тонкие шарфы весной
Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов предрек возвращение тренда из 2000-х. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Аксессуар, который точно понадобится вам этой весной — это тонкий трикотажный шарф. Любители эстетики Y2K точно оценят возвращение этого тренда», — написал Рогов.
Недавно ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов рекомендовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.
А накануне Рогов высмеял тренд на сумки-сапоги.
На днях стилист назвал альтернативу курткам. Александр Рогов рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.