Стилист Александр Рогов призвал носить тонкие шарфы весной

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов предрек возвращение тренда из 2000-х. Об этом он написал в Telegram-канале.

Александр Рогов предрек возвращение тренда из 2000-х
© Газета.ru
«Аксессуар, который точно понадобится вам этой весной это тонкий трикотажный шарф. Любители эстетики Y2K точно оценят возвращение этого тренда», написал Рогов.

Недавно ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов рекомендовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.

А накануне Рогов высмеял тренд на сумки-сапоги.

На днях стилист назвал альтернативу курткам. Александр Рогов рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.

Тренды
Александр Рогов