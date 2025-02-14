Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов предрек возвращение тренда из 2000-х. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.ru

« А к с е с с у а р , к о т о р ы й т о ч н о п о н а д о б и т с я в а м э т о й в е с н о й — э т о т о н к и й т р и к о т а ж н ы й ш а р ф . Л ю б и т е л и э с т е т и к и Y 2 K т о ч н о о ц е н я т в о з в р а щ е н и е э т о г о т р е н д а » , — н а п и с а л Рогов.

Недавно ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов рекомендовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.

А накануне Рогов высмеял тренд на сумки-сапоги.

На днях стилист назвал альтернативу курткам. Александр Рогов рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.