Как лучше всего одеваться в аномально теплую зиму

Аномально теплой зимой выбрать верхнюю одежду непросто. В ноль градусов в зимней куртке может быть тепло на улице, но жарко в магазине или транспорте. В очень ветреную погоду слишком легкая одежда может привести людей со слабым иммунитетом к недомоганию. Принцип многослойности решает эти проблемы, рассказал «Газете.Ru» основатель аутдор-бренда Red Fox Влад Мороз.

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« С о б л ю д е н и е п р а в и л а м н о г о с л о й н о с т и в о д е ж д е п о м о ж е т н е з а м е р з н у т ь н а в е т р у , н о и н е в с п о т е т ь в т е п л о м п о м е щ е н и и . П е р в ы й с л о й — б а з о в ы й ( н а п р и м е р , т е р м о - ф у т б о л к а и з п о л и э с т е р а ) . Е г о з а д а ч а — о т в е с т и в л а г у о т т е л а и т а к и м о б р а з о м н е д о п у с т и т ь п е р е г р е в а и п е р е о х л а ж д е н и я . В т о р о й с л о й — о д е ж д а и з ф л и с а , е г о з а д а ч а — с о х р а н я т ь т е п л о . А т р е т и й с л о й — к у р т к а с и с к у с с т в е н н ы м у т е п л и т е л е м и л и п у х о в и к и з т к а н и , з а щ и щ а ю щ е й о т в е т р а и в л а г и , н а п р и м е р , с м е м б р а н о й G o r e - T e x » , — к о м м е н т и р у е т о н .

Для базового слоя лучше всего подойдут изделия из функциональной синтетики. Такая ткань хорошо отводит влагу и быстро сохнет, в отличие от хлопка. Для среднего — пуловеры и свитера из смеси шерсти и полиэстера (они не будут намокать и лучше отводят влагу), флисовые кофты или худи из полиэстера. Они создадут воздушную прослойку между базовым слоем и курткой и помогут сохранить тепло.

« В к а ч е с т в е в е р х н е г о с л о я в ы б и р а й т е п у х о в и к и с д о б а в л е н и е м с и н т е т и ч е с к о г о н а п о л н и т е л я . Б л а г о д а р я с о ч е т а н и ю п у х а и с и н т е т и ч е с к о г о у т е п л и т е л я и з д е л и я о б е с п е ч и в а ю т к о м ф о р т и н е д а ю т з а м е р з н у т ь д а ж е в с ы р у ю п о г о д у » , — о т м е т и л э к с п е р т .

Говоря о синтетическом наполнителе, здесь все зависит от погодных условий.

« Н у ж н о с м о т р е т ь н а п л о т н о с т ь у т е п л и т е л я — о б ы ч н о о н а у к а з ы в а е т с я н а б и р к е и з д е л и я и л и в к а р т о ч к е т о в а р а в и н т е р н е т - м а г а з и н е . К у р т к а с 6 0 г р а м м а м и у т е п л и т е л я п о д о й д е т д л я т е м п е р а т у р ы н е н и ж е 0 г р а д у с о в ; 8 0 – 1 0 0 г р а м м о в — н е н и ж е - 1 0 г р а д у с о в ; 1 0 0 – 1 5 0 г р а м м о в — д о - 1 5 . . . - 1 8 г р а д у с о в ; 1 5 0 – 3 0 0 г р а м м о в — д о - 5 0 г р а д у с о в » , — з а я в и л о н .

Впрочем, и у пухового наполнителя есть свои преимущества. Он долговечен и может сжиматься и разжиматься много раз, принимая прежнюю форму. Такая способность материала обозначается на пуховиках как Fill Power на бирке изделия. Чем выше этот показатель, тем лучше пуховик удерживает тепло.