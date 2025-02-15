Россиянам рассказали, как лучше всего одеваться в аномально теплую зиму
Аномально теплой зимой выбрать верхнюю одежду непросто. В ноль градусов в зимней куртке может быть тепло на улице, но жарко в магазине или транспорте. В очень ветреную погоду слишком легкая одежда может привести людей со слабым иммунитетом к недомоганию. Принцип многослойности решает эти проблемы, рассказал «Газете.Ru» основатель аутдор-бренда Red Fox Влад Мороз.
«Соблюдение правила многослойности в одежде поможет не замерзнуть на ветру, но и не вспотеть в теплом помещении. Первый слой — базовый (например, термо-футболка из полиэстера). Его задача — отвести влагу от тела и таким образом не допустить перегрева и переохлаждения. Второй слой — одежда из флиса, его задача — сохранять тепло. А третий слой — куртка с искусственным утеплителем или пуховик из ткани, защищающей от ветра и влаги, например, с мембраной Gore-Tex», — комментирует он.
Для базового слоя лучше всего подойдут изделия из функциональной синтетики. Такая ткань хорошо отводит влагу и быстро сохнет, в отличие от хлопка. Для среднего — пуловеры и свитера из смеси шерсти и полиэстера (они не будут намокать и лучше отводят влагу), флисовые кофты или худи из полиэстера. Они создадут воздушную прослойку между базовым слоем и курткой и помогут сохранить тепло.
«В качестве верхнего слоя выбирайте пуховики с добавлением синтетического наполнителя. Благодаря сочетанию пуха и синтетического утеплителя изделия обеспечивают комфорт и не дают замерзнуть даже в сырую погоду», — отметил эксперт.
Говоря о синтетическом наполнителе, здесь все зависит от погодных условий.
«Нужно смотреть на плотность утеплителя — обычно она указывается на бирке изделия или в карточке товара в интернет-магазине. Куртка с 60 граммами утеплителя подойдет для температуры не ниже 0 градусов; 80–100 граммов — не ниже -10 градусов; 100–150 граммов — до -15...-18 градусов; 150–300 граммов — до -50 градусов», — заявил он.
Впрочем, и у пухового наполнителя есть свои преимущества. Он долговечен и может сжиматься и разжиматься много раз, принимая прежнюю форму. Такая способность материала обозначается на пуховиках как Fill Power на бирке изделия. Чем выше этот показатель, тем лучше пуховик удерживает тепло.
«При выборе пуховика стоит обратить внимание и на соотношение пуха и перьев на бирке изделия. Оптимальное соотношение пуха и пера в зимних куртках — 30% на 70% или 20% на 80%, где большая часть — пух, а меньшая — перо. У пуха прекрасные теплоизоляционные свойства: благодаря своей структуре он отлично пропускает воздух наружу. Следовательно, тело «дышит» и влага внутри не скапливается, вызывая излишнюю потливость», — заключает Мороз.