Косметолог рассказал, как избавиться от второго подбородка

Второй подбородок сегодня — довольно распространенная эстетическая проблема, причем как у мужчин, так и у женщин. Хорошая новость в том, что от него можно избавиться. Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова рассказала «Вечерней Москве», какие способы наиболее действенны и эффективны.

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Косметология

Один из часто используемых методов — это инъекции липолитиков. Их вводят в жировую ткань, где они активируют процесс разрушения жировых клеток и способствуют выведению жира из организма. Эта процедура относительно быстрая и не требует полноценной хирургической операции. После введения липолитиков первые результаты можно заметить уже через несколько дней, однако для максимального эффекта важно соблюдать определенные рекомендации после вмешательства.

Одним из критически важных моментов после инъекций липолитиков является необходимость регулярного массажа в области второго подбородка. Массаж помогает улучшить лимфодренаж и усилить переработку жиров, что, в свою очередь, способствует окончательному исчезновению жировых отложений. Обычно специалисты рекомендуют проводить массаж не реже чем два–три раза в неделю в течение первых месяцев после процедуры.

Кроме того, важно помнить о поддерживающих манипуляциях, таких как ультразвуковая кавитация или радиочастотный лифтинг. Эти процедуры могут значительно улучшить результаты инъекций, помогая подтянуть кожу и предотвратить ее провисание. Комбинируя разные методы, вы сможете добиться более выраженного эффекта и значительно улучшить овал лица.

Более эффективной, но столь же безболезненной является лазерная липосакция, которая позволяет избавиться от лишнего жира в области подбородка всего за пять–десять минут. Суть ее в том, что лазер разрушает жировые клетки, позволяя организму естественным образом вывести их.

Лазерная липосакция проводится под местным обезболиванием, отличается минимальным повреждением тканей и коротким периодом восстановления, что делает ее безопасным вариантом для коррекции. При этом процедура обеспечивает высокую точность, с ее помощью можно моделировать контуры лица и шеи, достигая желаемых эстетических результатов.

Хирургические методы

Также существуют и более радикальные методы, например платизмопластика. Это хирургический подход, когда уже под общим наркозом доктор проводит вмешательство, которое может значительно изменить контур лица.

Платизмопластика является более сложной процедурой и требует ответственного выбора квалифицированного специалиста. Операция может занять от одного до нескольких часов, и восстановление после нее обычно занимает много времени, как после любого хирургического вмешательства — от нескольких дней и до нескольких недель, все зависит от индивидуальных особенностей организма и сложности операции.

Платизмопластика может дать долгосрочные результаты, но важно помнить, что любое хирургическое вмешательство связано с определенными рисками.

Какую методику выбрать

Выбор между косметологическими и хирургическими методами зависит от множества факторов. Если вы ищете быструю и эффективную процедуру, которая не требует длительного восстановления, лазерная липосакция может стать отличным вариантом. Она подходит для тех, кто хочет быстро и эффективно решить проблему без серьезных вмешательств.

Если вы готовы к более радикальным мерам, можно остановиться на платизмопластике, но помните: это требует тщательной подготовки, выбора опытного специалиста и понимания всех рисков, связанных с этой процедурой.

Важно также учесть, что в любом случае лучше заранее проконсультироваться с опытным косметологом или пластическим хирургом.

Эстетическая медицина с каждым годом развивается и становится более доступной и осознанной. Пластический хирург Александр Катков рассказал «Вечерней Москве», какие методики и направления станут особенно популярными в 2025 году.