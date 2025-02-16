Экономист высказался о вероятности скорого возвращения Zara в Россию

Компания Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, может вернуться в Россию в ближайшее время, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением экономист поделился в беседе с «Лентой.ру».

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« Я д у м а ю , ч т о в б л и ж а й ш е е в р е м я о н и м о г у т в е р н у т ь с я н а н а ш р ы н о к . В с е п о б у д и т е л ь н ы е м о т и в ы , и к о м м е р ч е с к и е в т о м ч и с л е , д л я э т о г о е с т ь . В с е с л а г а е м ы е д л я э т о г о е с т ь . Е с л и и м у д а с т с я п р е о д о л е т ь о р г а н и з а ц и о н н ы е т р у д н о с т и , к о т о р ы е в с в я з и с с а н к ц и я м и п р и с у т с т в у ю т , т о в е р о я т н о с т ь о ч е н ь и о ч е н ь в ы с о к а я . Я д у м а ю , е с л и о н и п р и л о ж а т у с и л и я , т о в е р н у т ь с я о н и с м о г у т » , — в ы с к а з а л с я Беляев.

По словам экономиста, с российской стороны сопротивления возвращению Inditex не будет, если компания не запятнала себя в антироссийской деятельности.

« В с е г д а х о р о ш о , к о г д а п р и х о д я т и н о с т р а н н ы е к о м п а н и и н а п о т р е б и т е л ь с к и й р ы н о к . О н и у д о в л е т в о р я ю т с п р о с н а с е л е н и я , а с а м о е г л а в н о е д л я п р а в и т е л ь с т в а л ю б о й с т р а н ы — э т о ч т о б ы н а с е л е н и е ж и л о в ф и н а н с о в о м , т о в а р н о м и п р о ч е м к о м ф о р т е » , — Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик.

Также Беляев напомнил, что большинство компаний, которые покинули российский рынок, сразу отмечали, что при первой возможности вернутся.

« П о п о в о д у с а н к ц и й с е й ч а с и д у т д и с к у с с и и . К о н т р о л ь н е т а к о й с т р о г и й с о с т о р о н ы з а п а д н ы х с т р а н . Т о е с т ь и з - п о д э т о г о с а н к ц и о н н о г о д а в л е н и я м о ж н о у й т и , и э т о т о ж е н а н и х д е й с т в у е т п о л о ж и т е л ь н о в в о п р о с е в о з в р а щ е н и я в Р о с с и ю » , — з а к л ю ч и л о н .

Ранее появилась информация, что популярные бренды одежды, включая Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash. Как рассказали изданию сразу несколько источников, представители компании Inditex активно обсуждают подготовку к быстрому возвращению.