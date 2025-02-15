Несколько популярных брендов одежды собираются вернуться в Россию

Популярные бренды одежды, включая Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как рассказали изданию сразу несколько источников, представители компании Inditex активно обсуждают подготовку к быстрому возвращению. Также они изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы, чтобы в случае изменения политической ситуации быстро открыть свои магазины в России.

В свою очередь, вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин подтвердил, что, если бренды одежды решат вернуться в Россию, они смогут занять свои прежние площади. Это позволит им возобновить деятельность в привычной для покупателей среде.

Ранее вице-президент Союза торговых центров совладелица REC + retail group Наталия Кермедчиева рассказала, что в России запланировано открытие пяти магазинов бренда одежды из Казахстана. Ближайшее открытие магазина казахстанского бренда запланировано на февраль, уточнила она.