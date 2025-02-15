Как и с чем носить весной одежду с блестками

Блестящая одежда — это, к счастью для любительниц сверкать везде и повсюду, не только про вечерние выходы. Весной она может стать ярким акцентом в повседневных образах, если правильно сочетать ее с базовыми вещами. Главное — не переборщить и грамотно вписать сияющие элементы в стильный, современный гардероб. Как носить одежду с блестками и стразами в новом сезоне? Вот пять советов стилиста Маши Ведерниковой.

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Балансируйте блеск нейтральными вещами

Чтобы образ не выглядел перегруженным, сочетайте блестящие вещи с простыми, лаконичными элементами.

« Н а п р и м е р , е с л и у в а с т о п с п а й е т к а м и и л и ю б к а с о с т р а з а м и , д о б а в ь т е к н и м б а з о в ы й ж а к е т , о д н о т о н н у ю р у б а ш к у и л и с п о к о й н ы е б р ю к и . Н е с т о и т к о м б и н и р о в а т ь д в е б л е с т я щ и е в е щ и в о д н о м о б р а з е — б у д е т о щ у щ е н и е " е л о ч н о й и г р у ш к и " » , — о б ъ я с н я е т э к с п е р т .

Используйте блестящие аксессуары вместо одежды

Если одежда с пайетками или стразами кажется слишком смелым решением, начните с аксессуаров. Весной особенно актуальны сумки с блестящей фактурой (металлик, пайетки, стразы), туфли, балетки, мюли или кроссовки с глиттером, ремни, украшенные кристаллами.

« Д о б а в ь т е м е т а л л и з и р о в а н н у ю с у м к у к б а з о в о м у б е ж е в о м у к о с т ю м у — п о л у ч и т с я н а р я д н о и н е т а к ч т о б ы в ы з ы в а ю щ е . Н а д е н ь т е б л е с т я щ и й р е м е н ь н а п р о с т о е п л а т ь е и л и ж а к е т . С т а р а й т е с ь п р и э т о м и з б е г а т ь и з б ы т к а а к с е с с у а р о в — е с л и с у м к а с в е р к а е т , т о о б у в ь и у к р а ш е н и я л у ч ш е о с т а в и т ь н е й т р а л ь н ы м и » , — с о в е т у е т с т и л и с т .

Блестящие вещи днем — это возможно

Одежда с блеском может выглядеть уместно днем и даже в офисе, если выбрать матовые пайетки, ткани с деликатным металлическим отливом или рассеянное мерцание.

Пример: джинсовая куртка со стразами и вещи базового гардероба в классическом стиле — легко и непринужденно. Свитер с небольшим количеством пайеток и классические брюки — комфортный офисный образ. Топ в стиле металлик плюс тренч и джинсы — современный, но не вычурный образ.

Блестящая одежда — минимальный макияж

Если ваш образ содержит блеск, макияж должен быть сдержанным. Лучше сделать чистую, свежую кожу, легкий нюдовый макияж и добавить небольшой акцент на глаза или губы.

Выбирайте легкое сияющее покрытие на коже (без плотного тонального крема), натуральные оттенки помады и минимальное количество хайлайтера. Хорошо будут смотреться четкие брови и слегка подкрашенные ресницы. А если одежда уже сверкает, глиттер на веках будет лишним.

Вписывайте блеск в свой стиль

Важно, чтобы одежда с блестками гармонично сочеталась с вашим стилем, а не выглядела как случайный элемент. Подумайте, комфортно ли вам в блестящем образе, ведь к вам будет приковано всеобщее внимание — и если это не внушает вам радости и оптимизма, лучше выбирайте вариант поскромнее.