Как и с чем носить весной одежду с блестками

Одежда с блестками: как и с чем носить весной
Блестящая одежда — это, к счастью для любительниц сверкать везде и повсюду, не только про вечерние выходы. Весной она может стать ярким акцентом в повседневных образах, если правильно сочетать ее с базовыми вещами. Главное — не переборщить и грамотно вписать сияющие элементы в стильный, современный гардероб. Как носить одежду с блестками и стразами в новом сезоне? Вот пять советов стилиста Маши Ведерниковой.
Балансируйте блеск нейтральными вещами
Чтобы образ не выглядел перегруженным, сочетайте блестящие вещи с простыми, лаконичными элементами.
«Например, если у вас топ с пайетками или юбка со стразами, добавьте к ним базовый жакет, однотонную рубашку или спокойные брюки. Не стоит комбинировать две блестящие вещи в одном образе — будет ощущение "елочной игрушки"», — объясняет эксперт.
Используйте блестящие аксессуары вместо одежды
Если одежда с пайетками или стразами кажется слишком смелым решением, начните с аксессуаров. Весной особенно актуальны сумки с блестящей фактурой (металлик, пайетки, стразы), туфли, балетки, мюли или кроссовки с глиттером, ремни, украшенные кристаллами.
«Добавьте металлизированную сумку к базовому бежевому костюму — получится нарядно и не так чтобы вызывающе. Наденьте блестящий ремень на простое платье или жакет. Старайтесь при этом избегать избытка аксессуаров — если сумка сверкает, то обувь и украшения лучше оставить нейтральными», — советует стилист.
Блестящие вещи днем — это возможно
Одежда с блеском может выглядеть уместно днем и даже в офисе, если выбрать матовые пайетки, ткани с деликатным металлическим отливом или рассеянное мерцание.
Пример: джинсовая куртка со стразами и вещи базового гардероба в классическом стиле — легко и непринужденно. Свитер с небольшим количеством пайеток и классические брюки — комфортный офисный образ. Топ в стиле металлик плюс тренч и джинсы — современный, но не вычурный образ.
Блестящая одежда — минимальный макияж
Если ваш образ содержит блеск, макияж должен быть сдержанным. Лучше сделать чистую, свежую кожу, легкий нюдовый макияж и добавить небольшой акцент на глаза или губы.
Выбирайте легкое сияющее покрытие на коже (без плотного тонального крема), натуральные оттенки помады и минимальное количество хайлайтера. Хорошо будут смотреться четкие брови и слегка подкрашенные ресницы. А если одежда уже сверкает, глиттер на веках будет лишним.
Вписывайте блеск в свой стиль
Важно, чтобы одежда с блестками гармонично сочеталась с вашим стилем, а не выглядела как случайный элемент. Подумайте, комфортно ли вам в блестящем образе, ведь к вам будет приковано всеобщее внимание — и если это не внушает вам радости и оптимизма, лучше выбирайте вариант поскромнее.