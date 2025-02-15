Как правильно ухаживать за сухими волосами

Сухие волосы доставляют множество неудобств своим обладателям: они жесткие на ощупь, часто электризуются, спутываются, ломаются и секутся. Разработчик парфюмерно-косметической продукции, эксперт бренда «ТРЕСеммé» Анастасия Фомина рассказала «Вечерней Москве», как приручить сухие и ломкие волосы с помощью грамотного ухода.

© unsplash

Почему волосы становятся сухими

Один из явных признаков того, что волосам не хватает увлажнения, — это «шумные» кончики: достаточно слегка потереть их друг об друга, и сразу будет слышен шорох.

Определить причину не так-то просто, поскольку сухость у локонов может быть как врожденной, так и приобретенной. На качество волос всегда влияют уровень жесткости воды, частота укладок, окрашиваний, а также питание, режим сна, стресс и так далее. Внешние факторы, такие как мороз, воздействие солнечных лучей, порывистый ветер, тоже оказывают негативное влияние.

По словам эксперта, если волосы резко стали сухими, это может говорить о дефиците полезных веществ в организме или о гормональном дисбалансе. В этом случае не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться за помощью к специалисту, который определит причину и подберет необходимое средство. Если волосы стали такими после использования фена или других стайлеров, решить проблему можно, подобрав подходящий уход.

Как изменить свой уход

Для более эффективного результата стоит использовать не одно, а сразу несколько средств, которые будут дополнять друг друга. Для сухих волос подойдет четырехступенчатый уход, где, кроме шампуня и кондиционера, которыми уже пользуется большинство людей, также будут присутствовать маска и несмываемый уход. Важно, чтобы продукты дополняли действия других средств: достаточно один–два раза в неделю заменять кондиционер на маску — она будет проникать вглубь волоса, помогать ему получать необходимые питательные вещества и увлажнять кожу головы.

Но не стоит отказываться от кондиционера совсем: он удерживает влагу в волосах и дает дополнительную защиту. Обладателям сухих и ломких локонов стоит выбрать маску с гиалуроновой кислотой в составе. Формулы с этим компонентом наполняют волосы влагой, из-за чего они становятся более плотными, напитанными и мягкими. Для укрепления локонов стоит подобрать средства с витаминами Е, В5, В3 — они помогут сократить ломкость.

Также в уходе должны присутствовать несмываемые продукты. Обычно эти средства наносятся на чистые волосы и помогают получить дополнительное питание и увлажнение. Чтобы избежать перенасыщения и утяжеления волос, стоит отдать предпочтение легким кремовым текстурам, которые быстро впитываются и дают эффективный результат. Остановить свой выбор можно на сыворотке-флюиде, в составе которой есть гиалуроновая кислота. Продукты с этим компонентом также смягчают локоны, делая их более послушными и облегчают расчесывание.

Не забывайте о термозащите

Оберегать волосы от солнечных лучей нужно не только в теплое время года, но и в холода: зимой и осенью ультрафиолетовые лучи также воздействуют на кожу головы и на сами локоны, делая их сухими. Решить эту проблему помогут солнцезащитные средства с SPF, а также головные уборы. Шапка в зимний период будет защищать не только от солнца, но и от воздействия перепада температур, который возникает при каждом выходе на улицу.

Выбирать шапку следует с подкладкой из натуральных тканей — шерсти или шелка. Эти материалы будут создавать меньше статического электричества и защитят волосы от возможных повреждений и сухости.

Однако под головным убором страдает не только прическа, но и волосы, для которых вреден «парниковый эффект». При этом отказ от шапки в холод может привести к истончению волос, поскольку перепады температур негативно влияют на волосяные фолликулы. Как правильно заботиться о волосах в холодный период, «Вечерней Москве» рассказала разработчик средств для кожи головы и волос Clear Derma Therapy, кандидат химических наук Наталия Жегалова.