Специалисты ответили на сообщения о возвращении зарубежных брендов в РФ

В СТЦ прокомментировали переговоры о возвращении в РФ зарубежных брендов одежды
Переговоры о возвращении в Россию брендов ушедшей из РФ группы Inditex, включая Zara, идут в частном порядке. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.
"Переговоры ведутся в частном порядке, неофициально. Есть те, кто ведет переговоры от лица Inditex, зондируют почву. Сейчас Inditex в России официально нет", - сказал собеседник агентства.
По словам Люлина, для возвращения необходимы "оттепель" в отношении с западными странами и начало снятия санкций, в первую очередь связанных с логистикой и международными оплатами. "Но возвращение может быть сложным. В наиболее выигрышном положении бренды Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), так как у них есть возможность вернуться обратно на площадки "наследников" (MAAG, Vilet, Dub) в торговых центрах", - добавил он, добавив что возвращаться придется на рынок, где уже сейчас есть дефицит свободных торговых площадей.
Ранее ТАСС сообщал, что ряд иностранных брендов из люксового и среднего сегментов ведут переговоры о возможном возвращении в Россию. Как рассказывали агентству эксперты, бренды надеются, что к концу 2025 года ситуация позволит им вернуться на рынок.
В начале марта 2022 года группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции. В октябре компания, у которой насчитывалось более 500 магазинов в РФ, сообщила о соглашении по продаже своего бизнеса в России группе Daher.
Компания Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов примерно в 100 странах.