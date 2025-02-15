Специалисты ответили на сообщения о возвращении зарубежных брендов в РФ

Переговоры о возвращении в Россию брендов ушедшей из РФ группы Inditex, включая Zara, идут в частном порядке. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

© РИА Новости

" П е р е г о в о р ы в е д у т с я в ч а с т н о м п о р я д к е , н е о ф и ц и а л ь н о . Е с т ь т е , к т о в е д е т п е р е г о в о р ы о т л и ц а I n d i t e x , з о н д и р у ю т п о ч в у . С е й ч а с I n d i t e x в Р о с с и и о ф и ц и а л ь н о н е т " , - с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

По словам Люлина, для возвращения необходимы "оттепель" в отношении с западными странами и начало снятия санкций, в первую очередь связанных с логистикой и международными оплатами. "Но возвращение может быть сложным. В наиболее выигрышном положении бренды Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), так как у них есть возможность вернуться обратно на площадки "наследников" (MAAG, Vilet, Dub) в торговых центрах", - добавил он, добавив что возвращаться придется на рынок, где уже сейчас есть дефицит свободных торговых площадей.

Ранее ТАСС сообщал, что ряд иностранных брендов из люксового и среднего сегментов ведут переговоры о возможном возвращении в Россию. Как рассказывали агентству эксперты, бренды надеются, что к концу 2025 года ситуация позволит им вернуться на рынок.

В начале марта 2022 года группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции. В октябре компания, у которой насчитывалось более 500 магазинов в РФ, сообщила о соглашении по продаже своего бизнеса в России группе Daher.

Компания Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов примерно в 100 странах.