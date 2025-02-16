Pal Zileri представил новую весенне-летнюю коллекцию

В новом сезоне весна-лето 2025 итальянский бренд мужской одежды Pal Zileri доказал, что одежда это не просто необходимость, а отражение личной индивидуальности того, кто её носит. Философия кампании также воспевает внутреннюю свободу и чувство комфорта в любой ситуации.

© Соцсети

Главными лицами коллекции стали американский художник Рис Кокс и британский актёр Фредди Дрэббл. Их образы на фоне атмосферных природных пейзажей идеально отразили элегантный концепт. Лаконичные линии, естественные цвета и непринуждённая база.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Цветовая палитра представлена в землистых, мягких серо-керамических, графичном чёрном и белом оттенке. Кроме того, тут были цвета, взятые прямиком из окружающего мира: мшисто-зелёный, океанический синий и оттенок нежно-розового заката. Очередное напоминание о том, что самое важное — быть собой.